Стало известно имя избранника беременной Виктории Лопыревой

Долгое время в сети ходили слухи об интересном положении Виктории Лопыревой. Сама она их не подтверждала до тех пор, пока скрывать живот было уже невозможно. О том, кто стал отцом будущего малыша, Виктория предпочитала не говорить. Тем временем, в социальных сетях появлялись разные версии. Предполагаемым мужчиной модели называли нескольких столичных бизнесменов и даже Виталия Мутко.

На днях в сети были обнародованы фотографии беременной Вики, которая находится сейчас в Майами на отдыхе. На снимках девушка запечатлена не одна, а в компании с известным в столице мужчиной. Это Игорь Булатов, бывший зять крупного бизнесмена Самвела Карапетяна.

Еще летом этого года Игорь был женат. Инициатором официального разрыва стала его супруга. Предположительно причиной могла послужить связь Булатова с Лопыревой.

У Татевик Карапетян и Игоря Булатова имеются двое детей. Младшему ребенку на сегодняшний день еще не исполнился год. На протяжении союза с Татевик Игорь занимал должность вице-президента в крупной фирме тестя. После развода он покинул пост.

В пресс-службе группы компаний «Ташир» журналистам подтвердили, что Игорь Булатов больше не является ее сотрудником.

На фоне обнародованных фактов в сети поднялась волна возмущения. Многие пользователи называют Викторию Лопыреву разлучницей, и осуждают ее за то, что она влезла в семью. Осуждению подвергается и мужчина, оставивший малолетнего ребенка и закрутивший роман на стороне.

Впрочем, все это саму Викторию на данный момент не волнует. Журналистам она объясняет, что наслаждается сейчас своим положением и полностью сосредоточена на ребенке. К гуляющим вокруг ее имени слухам Виктория уже привыкла и не обращает на них внимания.