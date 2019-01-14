Стало известно имя избранника беременной Виктории Лопыревой
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Долгое время в сети ходили слухи об интересном положении Виктории Лопыревой. Сама она их не подтверждала до тех пор, пока скрывать живот было уже невозможно. О том, кто стал отцом будущего малыша, Виктория предпочитала не говорить. Тем временем, в социальных сетях появлялись разные версии. Предполагаемым мужчиной модели называли нескольких столичных бизнесменов и даже Виталия Мутко.
На днях в сети были обнародованы фотографии беременной Вики, которая находится сейчас в Майами на отдыхе. На снимках девушка запечатлена не одна, а в компании с известным в столице мужчиной. Это Игорь Булатов, бывший зять крупного бизнесмена Самвела Карапетяна.
Еще летом этого года Игорь был женат. Инициатором официального разрыва стала его супруга. Предположительно причиной могла послужить связь Булатова с Лопыревой.
У Татевик Карапетян и Игоря Булатова имеются двое детей. Младшему ребенку на сегодняшний день еще не исполнился год. На протяжении союза с Татевик Игорь занимал должность вице-президента в крупной фирме тестя. После развода он покинул пост.
В пресс-службе группы компаний «Ташир» журналистам подтвердили, что Игорь Булатов больше не является ее сотрудником.
На фоне обнародованных фактов в сети поднялась волна возмущения. Многие пользователи называют Викторию Лопыреву разлучницей, и осуждают ее за то, что она влезла в семью. Осуждению подвергается и мужчина, оставивший малолетнего ребенка и закрутивший роман на стороне.
Впрочем, все это саму Викторию на данный момент не волнует. Журналистам она объясняет, что наслаждается сейчас своим положением и полностью сосредоточена на ребенке. К гуляющим вокруг ее имени слухам Виктория уже привыкла и не обращает на них внимания.
Краткая информация о Виктории Лопыревой
Имя: Виктория Лопырева
Отчество: Петровна
День рождения: 26.07.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 177 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: модель, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Вам нравится пара Виктории и Игоря? 6
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888 / 15.01.19 02:20Сколько ему лет ?
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Викки / 14.01.19 15:18Выходит она спала с мужем своей подруги( если это правда)когда та была беременна вторым ребёнком?Не верю!!Скорей всего этот человек скорее вброс для любителей интернета,чтобы прикрыть настоящего отца ребёнка,взрослого,с семьёй,работающего в правительстве и т.д.Так давно писали и было очевидно что это Мутко!
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Эмирасанова / 14.01.19 13:43Уж лучше бы Мутко…
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Story / 14.01.19 13:30Понятно теперь, почему она так долго скрывала мужика. Женат, да еще и зять влиятельного бизнесмена. Жить-то на что теперь будут?
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Кирилл / 14.01.19 13:11Не выдержал мужик внутрисемейного прессинга.
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Remiza / 14.01.19 12:56Ну и дает Вика. Не ожидала