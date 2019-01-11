Риз Уизерспун устала от дискриминации

Риз Уизерспун сказала, что устала от борьбы, с которой приходится сталкиваться актрисам в Голливуде, и от того, что нередко оказывается единственной женщиной в списке главных действующих лиц.

Актриса, имеющая «Оскара», также отметила, что она никогда не боялась высказывать свое мнение, что бы ни говорили про нее. Уизерспун сказала в интервью американскому изданию Vogue, что хочет, чтобы женщины были в центре истории.

«Я устала сниматься в фильмах, где я единственная женщина среди главных персонажей, - сказала она. - Мне надоело читать сценарии, где только одна женская роль, плохо написанная, и все же все актрисы в городе хотят получить ее, потому что ничего больше нет».

Уизерспун, которой исполнилось 42 года, основала в 2016 году компанию и медиабренд Hello Sunshine, работа которых фокусируется над тем, чтобы продвигать сюжеты с женщиной в центре. У компании в работе находятся несколько фильмов и телевизионных проектов, а также обучающая программа для молодых женщин-кинематографистов.

Уизерспун является исполнительным продюсером успешного телевизионного сериала «Большая маленькая ложь», в котором она играет вместе с Николь Кидман и Шейлин Вудли, и активно поддерживает движение Time’s Up, направленное против полового неравенства и преступлений на сексуальной почве.

«В конце концов я спросила себя: почему одни и те же двадцать человек снимают все фильмы? - говорит актриса. - Может быть, есть место для более инклюзивной идеи о том, кто может быть на экране и кто может найти для этого деньги. Может быть, есть разные пути сделать мир, который мы видим на экране, более похожим на тот мир, в котором мы живем».