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Меган Маркл рассказала о своей беременности


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Меган Маркл чувствует себя «очень хорошо» и «очень беременной». Первый ребенок Меган и принца Гарри должен появиться на свет будущей весной. Меган, находясь во вторник с визитом в доме престарелых для бывших деятелей шоу-бизнеса, сообщила о том, как она чувствует себя на третьем триместре.

Разговаривая с проживающими в этом заведении, Меган не смогла уклониться от множества вопросов. Когда ее спросили, как она себя чувствует, она ответила, что «очень хорошо». Затем, после некоторой паузы, положила руки на свой растущий живот и добавила, что чувствует себя «очень беременной сегодня». В ответ Меган спросила у задавшего вопрос, есть ли у него дети, и услышала, что нет, поскольку карьера была на первом месте.

Меган, сама в прошлом актриса, сказала, что понимает это. Во время своего визита Меган часто поглаживала живот, как она делала это вскоре после объявления о своей беременности. Джорджия Роуз из Нью-Йоркского центра материнского здоровья сказала изданию PEOPLE, что такое поведение обычно для матерей, оно инстинктивно и естественно.

Во время своего визита Меган прошлась по дому престарелых, поучаствовала в праздничном веселье, позанималась рукодельем и послушала рождественские песни. Это последнее появление Меган на публике перед рождественскими каникулами.

Она и принц Гарри должны вскоре отправиться в Норфолк, чтобы присоединиться к остальным членам королевской семьи в Сэндрингеме. Но перед этим пара совершит вместе с королевой Елизаветой и семьей традиционный ежегодный завтрак в Букингемском дворце.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2018 Теги: Меган Маркл

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