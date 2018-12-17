Дарья Мельникова во второй раз стала мамой

На днях стало известно, что звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. О радостном событии девушка сообщила поклонникам сама, опубликовав под своим постом в Инстаграм хэштег "дважды мама". Близкие люди и самые преданные поклонники тут же принялись поздравлять Дашу ее супруга Артура Смольянинова с этим замечательным событием. Однако, каких-либо значимых подробностей, связанных с рождением второго ребенка, пара не раскрывает.

Единственный вопрос, на который решила ответить актриса своим подписчикам, касался родов. Так, девушка призналась, что родить второго ребёнка у неё получилось быстрее, чем первого, но не легче. При этом имя и место рождения малыша звездная мама раскрывать не стала.

Как отмечается, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются едва ли не самой закрытой парой отечественного шоу-бизнеса. Поклонники хорошо помнят, как актеры тщательно скрывали свою первую беременность и не озвучивали имя сына, пока ему не исполнилось 2 года. Так что, увидеть второго ребёнка Артура и Дарьи слишком скоро никто не рассчитывает. Впрочем, многие отмечают, что Даша и без того оказалась непривычно откровенной.

Теперь же поклонники гадают, когда актриса решит вернуться к работе. Ведь все знают, что Дарья очень любит свою профессию и нисколько не жалеет о своём выборе. Более того, девушка отмечает, что актерское образование помогает ей и в обычной жизни, так как она в любой момент может занять ребенка, сочинив ему новую сказку или спеть песенку, если того потребуют обстоятельства.