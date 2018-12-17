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Дарья Мельникова во второй раз стала мамой


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На днях стало известно, что звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. О радостном событии девушка сообщила поклонникам сама, опубликовав под своим постом в Инстаграм хэштег "дважды мама". Близкие люди и самые преданные поклонники тут же принялись поздравлять Дашу ее супруга Артура Смольянинова с этим замечательным событием. Однако, каких-либо значимых подробностей, связанных с рождением второго ребенка, пара не раскрывает.

Единственный вопрос, на который решила ответить актриса своим подписчикам, касался родов. Так, девушка призналась, что родить второго ребёнка у неё получилось быстрее, чем первого, но не легче. При этом имя и место рождения малыша звездная мама раскрывать не стала.

Как отмечается, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов являются едва ли не самой закрытой парой отечественного шоу-бизнеса. Поклонники хорошо помнят, как актеры тщательно скрывали свою первую беременность и не озвучивали имя сына, пока ему не исполнилось 2 года. Так что, увидеть второго ребёнка Артура и Дарьи слишком скоро никто не рассчитывает. Впрочем, многие отмечают, что Даша и без того оказалась непривычно откровенной.

        

Теперь же поклонники гадают, когда актриса решит вернуться к работе. Ведь все знают, что Дарья очень любит свою профессию и нисколько не жалеет о своём выборе. Более того, девушка отмечает, что актерское образование помогает ей и в обычной жизни, так как она в любой момент может занять ребенка, сочинив ему новую сказку или спеть песенку, если того потребуют обстоятельства.

Краткая информация о Дарье Мельниковой

Имя: Дарья Мельникова

Отчество: Алексеевна

День рождения: 09.02.1992

Возраст: 26 лет

Место рождения: Омск

Рост: 163 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: Дарья Мельникова

А Вы смотрели сериал "Папины дочки"? 3  

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  • Наталья С. Нижний Новгород / 17.12.18 23:14
    -
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    +
    А я даже и не знала, что Дарья со Смольяниновым вместе :) Вообще от жизни отстала с этой работой. Но в целом, они вдвоем смотрятся ничего так. Она его как-то дополняет, ведь сама Мельникова очень приятная барышня. А он, конечно, на любителя (прошу фанаток не гневаться, это сугубо мое мнение и я никому его не навязываю). Короче, желаю этой паре счастья. А то, что свою жизнь скрывают от все - так это правильно делают!
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  • Тамара / 17.12.18 22:37
    -
    0
    +
    Как быстро растут чужие дети! Только вот недавно все эти девочки из "Папиных дочек" были совсем юными, а Пуговка вообще малышкой. А все повзрослели, у кого-то вон дети, мужья... Молодцы!
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  • 111 / 17.12.18 22:32
    -
    0
    +
    Да-да, смотрела. С самой первой серии и до последней, когда они все жили в своей квартире. А уже новые сезоны нет, не смотрела. Они были какие-то другие, не интересные. Но вот именно Дашин персонаж - Женя, мне нравился меньше всех. А больше всего я симпатизировала готу Даше (Насте Сиваевой). Жаль, она сейчас мало снимается.
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