Седокова не может отсудить часть наследства покойного мужа
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Анна Седокова дважды состояла в официальном браке. Ее первым супругом являлся Валентин Белькевич. От футболиста Анна родила дочь Алину. Сейчас девочка проживает вместе с певицей и обучается в элитной московской школе.
Четыре года назад Валентин скончался. Поскольку мужчина ушел неожиданно для всех, он не оставил никакого завещания. Вдова покойного Белькевича не захотела решать конфликт мирно, и Анне пришлось идти в суд, чтобы отобрать часть имущества, которое положено ее дочери по закону.
Судебные тяжбы затянулись больше чем на три года. На протяжении всего этого времени Седокова хранила молчание и старалась обходить неприятную тему стороной. Однако нервы певицы сдали. Она рассказала подписчикам, что результата до сих пор нет. Олеся утверждает, что известный футболист был альфонсом и она полностью его содержала.
Интересно, что родители Белькевича, проживающие в Белоруссии, от своей доли наследства отказались в пользу единственной дочери Валентина Алины.
Журналистам они рассказали, что Олеся всю жизнь жила за счет их сына и никогда нигде не работала. Наличные средства, хранившиеся в сейфе мужчины, исчезли, а после Олеся заявила, что это были ее личные деньги.
Сейчас Седокова и вдова Белькевича делят квартиру в центре Киева площадью больше 200 метров квадратных. По словам певицы, Олеся подтасовывает факты, собирает фальшивые справки и намеренно затягивает процесс. Анна пояснила, что она уже устала от этой тяжбы, но, тем не менее, подала еще раз на апелляцию.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 35 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
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Как вы считаете, Анна правильно поступает? 4
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Лотоss / 05.12.18 17:30Я не поклонница Седоковой, но эта Олеся выглядит, как пьющая женщина. Поливает грязью бывшего мужа. Спортсмен-альфонс? Как-то маловероятно. Да и позиция родителей показательна.
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Никанорова / 05.12.18 13:01То она сама говорит, что там иметь было нечего. Тут выясняется что за «нечего» уже 3 года борется…
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Moscow / 05.12.18 12:48Не поверю, что футболист не имел за душой ни гроша и был альфонсом. По сведениям он около 20 лямов долларов в году получал. Неплохой такой альфонс.
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Elegiya / 05.12.18 12:30Молодец. Правильно делает. Я бы тоже пошла в суд, почему дочь должна отказываться от своей доли?