Седокова не может отсудить часть наследства покойного мужа

Анна Седокова дважды состояла в официальном браке. Ее первым супругом являлся Валентин Белькевич. От футболиста Анна родила дочь Алину. Сейчас девочка проживает вместе с певицей и обучается в элитной московской школе.

Четыре года назад Валентин скончался. Поскольку мужчина ушел неожиданно для всех, он не оставил никакого завещания. Вдова покойного Белькевича не захотела решать конфликт мирно, и Анне пришлось идти в суд, чтобы отобрать часть имущества, которое положено ее дочери по закону.

Судебные тяжбы затянулись больше чем на три года. На протяжении всего этого времени Седокова хранила молчание и старалась обходить неприятную тему стороной. Однако нервы певицы сдали. Она рассказала подписчикам, что результата до сих пор нет. Олеся утверждает, что известный футболист был альфонсом и она полностью его содержала.

Интересно, что родители Белькевича, проживающие в Белоруссии, от своей доли наследства отказались в пользу единственной дочери Валентина Алины.

Журналистам они рассказали, что Олеся всю жизнь жила за счет их сына и никогда нигде не работала. Наличные средства, хранившиеся в сейфе мужчины, исчезли, а после Олеся заявила, что это были ее личные деньги.

Сейчас Седокова и вдова Белькевича делят квартиру в центре Киева площадью больше 200 метров квадратных. По словам певицы, Олеся подтасовывает факты, собирает фальшивые справки и намеренно затягивает процесс. Анна пояснила, что она уже устала от этой тяжбы, но, тем не менее, подала еще раз на апелляцию.