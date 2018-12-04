Гвинет Пэлтроу вспомнила 90-ые без папарацци

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт были одной из самых красивых пар Голливуда в 90-ые. Но, несмотря на популярность, пара рассталась в 1997 году после двух лет свиданий. Пэлтроу признается: она довольна тем, что на нее тогда меньше обращали внимание СМИ.

В интервью для декабрьского номера Wall Street Journal актриса рассказывает о тех ранних днях в ее карьере. «Камерон Диас и я часто обсуждаем это, - говорит Гвинет. - Мы благодарим Бога за то, что в 90-ые было меньше папарацци. Слава богу. Никто не преследовал нас и не следил за тем, что мы делаем. Помню, когда Брэд Питт и я расстались, я была на обложке New York Post, но возле моего дома никого не было. В наши дни такое было бы невозможно».

С тех пор Пэлтроу прошла через другое расставание - с ее бывшим мужем Крисом Мартином. Теперь ее спутником является другой Брэд - Брэд Фалчук, свадьба актрисы с которым состоялась в сентябре этого года.

«Это прекрасно, - говорит Гвинет о своем браке. - Я чувствую, что мы лучше можем выбирать партнера, находясь на середине жизненного пути. Но чаще всего мы выбираем спутников раньше, ведь так нам велит требующая воспроизводства природа. Для меня все это значит очень много, и я чувствую себя невероятно удачливой, что мне удалось встретить невероятного человека, который стал для меня настоящим партнером».

Новобрачные, в шутку называющие себя семьей Фэлтроу, имеют детей от предыдущих браков. У Гвинет есть 14-летняя Эппл и 12-летний Мозес, а у Фалчука – находящиеся в подростковом возрасте сын Броди и дочь Изабелла. Имея теперь семью из шести человек, Гвинет и Фалчук все же не спешат полностью совмещать свои дома.

«Мы будем делать все по-своему, - сказала Пэлтроу. - Когда у вас дети-подростки, следует делать все осторожно. Я раньше не была мачехой, и для меня в этом много неизвестного».