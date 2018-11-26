Обвиненная в краже домработница Бони подает в суд

История с публичными обвинениями Виктории Бони в том, что домработница украла у нее 50 тысяч евро, и последующими извинениями на этом не закончилась. Лариса рассказала, что решение Боня приняла не сразу и не сама.

После того, как в адрес домработницы прозвучали обвинения в краже без какой-либо предварительной беседы с персоналом, возмущенная и расстроенная женщина пожаловалась своим знакомым. Проживающие в Монако молодые люди, по словам Ларисы, ее земляки из Чеченской республики. Они встретились с Боней и объяснили телеведущей, что ее публичные, ничем не подтвержденные обвинения, могут порочить честь абсолютно невинного человека. Прежде чем их делать, следовало бы разобраться в истории.

Только после этого Виктория, наконец-то, собрала персонал и пообщалась с каждым, используя детектор лжи. В итоге, Боне пришлось принести извинения Ларисе и сделать это также публично.

Исходом дела домработница все равно недовольна. Ее репутация уже подпорчена и Лариса лишилась работы не только в доме Виктории.

Женщина рассказала, что представители телеведущей в качестве компенсации за причиненные неудобства предложили ей путевку в теплые страны. Лариса пояснила, что отдых никак не может компенсировать опороченную клеветой репутацию. Честь и достоинство Лариса намерена отстоять в суде. Вместе с адвокатом женщина уже готовит иск.