Обвиненная в краже домработница Бони подает в суд
0 0
История с публичными обвинениями Виктории Бони в том, что домработница украла у нее 50 тысяч евро, и последующими извинениями на этом не закончилась. Лариса рассказала, что решение Боня приняла не сразу и не сама.
После того, как в адрес домработницы прозвучали обвинения в краже без какой-либо предварительной беседы с персоналом, возмущенная и расстроенная женщина пожаловалась своим знакомым. Проживающие в Монако молодые люди, по словам Ларисы, ее земляки из Чеченской республики. Они встретились с Боней и объяснили телеведущей, что ее публичные, ничем не подтвержденные обвинения, могут порочить честь абсолютно невинного человека. Прежде чем их делать, следовало бы разобраться в истории.
Только после этого Виктория, наконец-то, собрала персонал и пообщалась с каждым, используя детектор лжи. В итоге, Боне пришлось принести извинения Ларисе и сделать это также публично.
Исходом дела домработница все равно недовольна. Ее репутация уже подпорчена и Лариса лишилась работы не только в доме Виктории.
Женщина рассказала, что представители телеведущей в качестве компенсации за причиненные неудобства предложили ей путевку в теплые страны. Лариса пояснила, что отдых никак не может компенсировать опороченную клеветой репутацию. Честь и достоинство Лариса намерена отстоять в суде. Вместе с адвокатом женщина уже готовит иск.
Краткая информация о Виктории Боне
Имя: Виктория Боня
Отчество: Анатольевна
День рождения: 27.11.1979
Возраст: 39 лет
Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: ведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Чью сторону в этом конфликте занимаете вы? 4
-
Hilla / 26.11.18 13:31Правильно, к чертям путевку, пусть деньгами ей платит, например, в размере потерянной суммы.
-
Альбина / 26.11.18 13:25О, как интересно! Кавказцы поговорили, она все поняла и публично принесла извинения!
-
Мадам Жули / 26.11.18 13:1621 век. Камеры установлены в детских садах, школах и т.д. Но обеспеченная женщина из Монако, имеющая кучу приходящей прислуги не может оборудовать дом камерами, чтобы потом голословно всех не обвинять и не утраивать проверки с детектором лжи.
-
Ольга / 26.11.18 13:07А так ли уж чиста домработница, раз к кавказцам сразу пошла, а не в суд, как это делается в Европе?