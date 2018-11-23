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Юлия Савичева ушла от Максима Фадеева


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Всего год назад Юлия Савичева стала мамой. В связи с предстоящими хлопотами она взяла творческий отпуск. Большую часть времени артистка провела за границей и не так давно вернулась в Россию. Певица приняла решение уйти из-под опеки продюсера Максима Фадеева.

Этот творческий союз существовал много лет. Юлия была знакома с Максимом с подросткового возраста. Именно она подпевала на бэк-вокале у Линды. Известной девушка стала после того, как её раскруткой занялся продюсерский центр Фадеева.

Большинство песен, написанных для певицы, становились хитами. Теперь все права на них остались у Фадеева, а Юле придется трудиться над новым репертуаром. Деятельность ее сейчас как раз нацелена на подготовку нового альбома. Об этом сообщила директор Савичевой Юлия Сажина.

Девушки и ранее сотрудничали, но Сажина в качестве пиар-агента не понравилась представителям центра «Мальфа» и девушку «попросили уйти».

По словам Юлии, расставание Савичевой с Фадеевым прошло без скандалов и претензий. О причинах решения директор сообщать не стала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ура! Это случилось! Я представляю вам новую песню «Равнодушие»! Мы спели ее с Олегом Шаумаровым @shaumarov_official, невероятно талантливым автором, который написал такие песни как «Не бойся», «Орлы или Вороны», «Вдвоем». Вы можете послушать и даже скачать «Равнодушие» на всех цифровых площадках! Музыка Олега Шаумарова, слова Ирины Эйфории. Ссылка находится в описании профиля. #равнодушие #савичева #шаумаров

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

В СМИ появлялась информация о том, что Савичеву не устраивают гонорары. Певица якобы хотела получать больше, но представители продюсерского центра отказались работать на ее условиях. Так это или нет, ни одна из сторон не комментирует. 


0 Не нравится 0 Нравится 23.11.2018 Теги: Юлия Савичева

Как вы думаете, Савичевой удастся вернуться в ТОП без поддержки Фадеева? 3  

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