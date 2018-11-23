Юлия Савичева ушла от Максима Фадеева
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Всего год назад Юлия Савичева стала мамой. В связи с предстоящими хлопотами она взяла творческий отпуск. Большую часть времени артистка провела за границей и не так давно вернулась в Россию. Певица приняла решение уйти из-под опеки продюсера Максима Фадеева.
Этот творческий союз существовал много лет. Юлия была знакома с Максимом с подросткового возраста. Именно она подпевала на бэк-вокале у Линды. Известной девушка стала после того, как её раскруткой занялся продюсерский центр Фадеева.
Большинство песен, написанных для певицы, становились хитами. Теперь все права на них остались у Фадеева, а Юле придется трудиться над новым репертуаром. Деятельность ее сейчас как раз нацелена на подготовку нового альбома. Об этом сообщила директор Савичевой Юлия Сажина.
Девушки и ранее сотрудничали, но Сажина в качестве пиар-агента не понравилась представителям центра «Мальфа» и девушку «попросили уйти».
По словам Юлии, расставание Савичевой с Фадеевым прошло без скандалов и претензий. О причинах решения директор сообщать не стала.
Ура! Это случилось! Я представляю вам новую песню «Равнодушие»! Мы спели ее с Олегом Шаумаровым @shaumarov_official, невероятно талантливым автором, который написал такие песни как «Не бойся», «Орлы или Вороны», «Вдвоем». Вы можете послушать и даже скачать «Равнодушие» на всех цифровых площадках! Музыка Олега Шаумарова, слова Ирины Эйфории. Ссылка находится в описании профиля. #равнодушие #савичева #шаумаров
В СМИ появлялась информация о том, что Савичеву не устраивают гонорары. Певица якобы хотела получать больше, но представители продюсерского центра отказались работать на ее условиях. Так это или нет, ни одна из сторон не комментирует.
Как вы думаете, Савичевой удастся вернуться в ТОП без поддержки Фадеева? 3
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Женя / 23.11.18 12:29Смотря кто стал ее новым продюсером. Некоторые отыскивают умельцев грамотного пиара.
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Лимонова О. / 23.11.18 12:19Думаю, дело даже не в продюсере, а в материале. Если он будет достойный, продюсеру и много стараться не придется.
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Тимур / 23.11.18 12:14Не факт, что вернется, далеко не факт. Макс – самородок, как ни крути. У него из-под пера хит за хитом выстреливают.