Юлия Савичева ушла от Максима Фадеева

Всего год назад Юлия Савичева стала мамой. В связи с предстоящими хлопотами она взяла творческий отпуск. Большую часть времени артистка провела за границей и не так давно вернулась в Россию. Певица приняла решение уйти из-под опеки продюсера Максима Фадеева.

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Этот творческий союз существовал много лет. Юлия была знакома с Максимом с подросткового возраста. Именно она подпевала на бэк-вокале у Линды. Известной девушка стала после того, как её раскруткой занялся продюсерский центр Фадеева.

Большинство песен, написанных для певицы, становились хитами. Теперь все права на них остались у Фадеева, а Юле придется трудиться над новым репертуаром. Деятельность ее сейчас как раз нацелена на подготовку нового альбома. Об этом сообщила директор Савичевой Юлия Сажина.

Девушки и ранее сотрудничали, но Сажина в качестве пиар-агента не понравилась представителям центра «Мальфа» и девушку «попросили уйти».

По словам Юлии, расставание Савичевой с Фадеевым прошло без скандалов и претензий. О причинах решения директор сообщать не стала.

В СМИ появлялась информация о том, что Савичеву не устраивают гонорары. Певица якобы хотела получать больше, но представители продюсерского центра отказались работать на ее условиях. Так это или нет, ни одна из сторон не комментирует.