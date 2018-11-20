Киркоров и Пугачева не пришли на концерт Бузовой

На днях Ольга Бузова продемонстрировала всем поклонникам новое шоу «Принимай меня». По словам присутствующих, почти весь зал был заполнен зрителями. Пустовала только VIP-ложа. Ольга очень хотела, чтобы на ее шоу пришли и оценили действо: Андрей Малахов, Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Никто из них в числе зрителей так и не появился. Все они сослались на занятость и гастроли. Ольгу этот факт расстроил.

Вместо Пугачевой и Киркорова почтили певицу своим присутствием ее близкие друзья и родственники, а также продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Напомним, что на подготовку и организацию шоу Ольга потратила порядка 30 миллионов рублей. Над программой вместе с командой она работала сутками напролет. Периодически певица жаловалась поклонникам на слишком плотную занятость и усталость.

Многие из зрителей расстроились, так как пела Бузова под фонограмму. Также зрители отмечали, что им не понравились паузы, которые возникали в перерывах между песнями, когда Ольга переодевалась для нового номера. Организаторы эту пустоту ничем не заполнили.

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Анонсируя шоу, Бузова рассказывала, что будет множество необычных спецэффектов. Вместо этого зрители вновь увидели ее парящей над залом и сценой.

Сама Ольга призналась, что сильно волновалась, у нее дрожало все тело. В какой-то момент артистке показалось, что ноги и вовсе отказали. Охватившее волнение ей все-таки удалось преодолеть, и по окончании выступления она отправилась на афтепати, где уже спела вживую, правда, не свой хит, а знаменитое "Шоу должно продолжаться" группы "Queen".