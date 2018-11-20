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Киркоров и Пугачева не пришли на концерт Бузовой


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На днях Ольга Бузова продемонстрировала всем поклонникам новое шоу «Принимай меня». По словам присутствующих, почти весь зал был заполнен зрителями. Пустовала только VIP-ложа. Ольга очень хотела, чтобы на ее шоу пришли и оценили действо: Андрей Малахов, Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Никто из них в числе зрителей так и не появился. Все они сослались на занятость и гастроли. Ольгу этот факт расстроил.

Вместо Пугачевой и Киркорова почтили певицу своим присутствием ее близкие друзья и родственники, а также продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Напомним, что на подготовку и организацию шоу Ольга потратила порядка 30 миллионов рублей. Над программой вместе с командой она работала сутками напролет. Периодически певица жаловалась поклонникам на слишком плотную занятость и усталость.

Многие из зрителей расстроились, так как пела Бузова под фонограмму. Также зрители отмечали, что им не понравились паузы, которые возникали в перерывах между песнями, когда Ольга переодевалась для нового номера. Организаторы эту пустоту ничем не заполнили.

Анонсируя шоу, Бузова рассказывала, что будет множество необычных спецэффектов. Вместо этого зрители вновь увидели ее парящей над залом и сценой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аааааааааа!!! Москва!!!! 18.11.18!!! Мы сделали это 💪🏻Спасибо каждому, кто был сегодня! Спасибоооооо ❤💋 Вы моя самая большая награда и поддержка 🥰😘 Мы это сделали вместе #моилюди! Полный Крокус 🙏🏽🙌🏽 Спасибо, что принимаете меня 🥰 Сегодня был самый главный день в моей жизни🤤🥰 Я так никогда не волновалась...Ведь это было мое первое шоу 🤩🤗 Спасибо всем, и каждому по отдельности, что так поддерживали меня! Я видела ваши плакаты, я слышала, как вы пели все песни со мной, и танцевали ❤🕺🏽💃 вы моя сила и моя самая большая любовь 💗 #181118 навсегда в моем ❤ Все, что происходило сегодня, - это все благодаря Вам!!!! 🙏🏻 У нас был сегодня Sold Out 🔥🔥🔥 Я хочу, чтобы вы дальше пошли вместе со мной, и я я обещаю вам, что мы возьмём новые высоты 💪🏻💪🏻💪🏻Ракета запущена 🚀 Меня сейчас переполняют эмоции...вы все видели сами....я счастлива! Я живу для Вас! Вы - моя жизнь 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻#soldout#мысделалиэто#принимайменя#спасибо#моилюдивсегдасомной#миромправитлюбовь

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Сама Ольга призналась, что сильно волновалась, у нее дрожало все тело. В какой-то момент артистке показалось, что ноги и вовсе отказали. Охватившее волнение ей все-таки удалось преодолеть, и по окончании выступления она отправилась на афтепати, где уже спела вживую, правда, не свой хит, а знаменитое "Шоу должно продолжаться" группы "Queen".

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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6 Не нравится 0 Нравится 20.11.2018 Теги: Ольга Бузова

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