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Ольга Будина рассказала, почему вернула ребенка в приют


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Актриса и телеведущая Ольга Будина призналась поклонникам в том, что когда-то хотела взять ребенка из детского дома. Но, отношения с подростком не сложились и она была вынуждена вернуть мальчика обратно в приют.

Некогда популярная актриса, ставшая известной благодаря роли в телесериале "Граница. Таёжный роман", вот уже несколько лет плотно занимается благотворительностью. У нее имеется собственный фонд, поддерживающий детские дома по всей нашей стране. В одном из них артистка и познакомилась с сиротой Александром Исмаиловым.

На тот момент Саша уже находился в подростковом возрасте. Ольге он сильно импонировал и она всерьез задумывалась об усыновлении ребенка. Бунина несколько раз забирала его к себе в Москву, сблизила с собственным сыном Наумом и даже возила отдыхать заграницу. К сожалению, абсолютного доверия между приемной мамой и сыном не возникло. Постепенно Ольга начала понимать, что подросток просто пользуется ее хорошим расположением и теми благами, что она дает ему. Мальчик несколько раз попадался на вранье и Будина всерьез озаботилась, как бы он не оказал негативного влияния на ее родного сына.

"Я хотела стать приемной матерью, чтобы у Саши была квартира, чтобы он мог поступить в университет", - поделилась с телезрителями актриса, - "но невозможно построить отношения, когда нет доверия".  Еще одним камнем преткновения для Ольги стала вредная привычка Саши - курение. Женщина неоднократно находила в доме окурки, но приемный сын отрицал, что имеет к ним какое-либо отношение.  В конечном итоге терпение Будиной лопнуло и она вернула Александра в приют.

Сейчас этому молодому человеку 22 года. И он наконец нашел в себе силы извиниться перед Ольгой за свой обман. Также он сожалеет, что "не оправдал ее надежд" и, по признанию, часто вспоминает счастливое время, проведенное с ней.

Краткая информация об Ольге Будиной

Имя: Ольга Будина

Отчество: Александровна

День рождения: 22.02.1975

Возраст: 43 года

Место рождения: г. Одинцово, Московская обл.

Рост: 164 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Ольга Будина

А Вы смогли бы взять ребенка из детского дома? 3  

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  • Кэт / 19.11.18 21:18
    -
    2
    +
    Тяжело со стороны судить об этой ситуации. А вообще, что сделано, то сделано, столько лет прошло. Про себя добавлю: я бы ребенка из приюта взять не смогла.
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  • 123 / 19.11.18 21:17
    -
    1
    +
    Со стороны кажется, что она поступила некрасиво по отношению к этому подростку, но если разобраться, то вернуть его, было наилучшим, хоть и болезненным решением. Неизвестно еще, что получилось, оставь она Сашу у себя. Там действительно был риск упустить родного сына. Дети в таком возрасте очень подвержены чужому влиянию.
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  • Натали / 19.11.18 20:33
    -
    1
    +
    Не уверена, что смогла бы. Это слишком громадная ответственность. Быть в ответе только за свое чадо, это одно, а вот взять кого-то из детского дома, да еще мальчика-подростка, это очень тяжело будет. И актрису за то, что она отказалась от него в итоге тоже судить нельзя.
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