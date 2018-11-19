Ольга Будина рассказала, почему вернула ребенка в приют
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Актриса и телеведущая Ольга Будина призналась поклонникам в том, что когда-то хотела взять ребенка из детского дома. Но, отношения с подростком не сложились и она была вынуждена вернуть мальчика обратно в приют.
Некогда популярная актриса, ставшая известной благодаря роли в телесериале "Граница. Таёжный роман", вот уже несколько лет плотно занимается благотворительностью. У нее имеется собственный фонд, поддерживающий детские дома по всей нашей стране. В одном из них артистка и познакомилась с сиротой Александром Исмаиловым.
На тот момент Саша уже находился в подростковом возрасте. Ольге он сильно импонировал и она всерьез задумывалась об усыновлении ребенка. Бунина несколько раз забирала его к себе в Москву, сблизила с собственным сыном Наумом и даже возила отдыхать заграницу. К сожалению, абсолютного доверия между приемной мамой и сыном не возникло. Постепенно Ольга начала понимать, что подросток просто пользуется ее хорошим расположением и теми благами, что она дает ему. Мальчик несколько раз попадался на вранье и Будина всерьез озаботилась, как бы он не оказал негативного влияния на ее родного сына.
"Я хотела стать приемной матерью, чтобы у Саши была квартира, чтобы он мог поступить в университет", - поделилась с телезрителями актриса, - "но невозможно построить отношения, когда нет доверия". Еще одним камнем преткновения для Ольги стала вредная привычка Саши - курение. Женщина неоднократно находила в доме окурки, но приемный сын отрицал, что имеет к ним какое-либо отношение. В конечном итоге терпение Будиной лопнуло и она вернула Александра в приют.
Сейчас этому молодому человеку 22 года. И он наконец нашел в себе силы извиниться перед Ольгой за свой обман. Также он сожалеет, что "не оправдал ее надежд" и, по признанию, часто вспоминает счастливое время, проведенное с ней.
Краткая информация об Ольге Будиной
Имя: Ольга Будина
Отчество: Александровна
День рождения: 22.02.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Одинцово, Московская обл.
Рост: 164 см
Вес: 51 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, телеведущая
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А Вы смогли бы взять ребенка из детского дома? 3
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Кэт / 19.11.18 21:18Тяжело со стороны судить об этой ситуации. А вообще, что сделано, то сделано, столько лет прошло. Про себя добавлю: я бы ребенка из приюта взять не смогла.
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123 / 19.11.18 21:17Со стороны кажется, что она поступила некрасиво по отношению к этому подростку, но если разобраться, то вернуть его, было наилучшим, хоть и болезненным решением. Неизвестно еще, что получилось, оставь она Сашу у себя. Там действительно был риск упустить родного сына. Дети в таком возрасте очень подвержены чужому влиянию.
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Натали / 19.11.18 20:33Не уверена, что смогла бы. Это слишком громадная ответственность. Быть в ответе только за свое чадо, это одно, а вот взять кого-то из детского дома, да еще мальчика-подростка, это очень тяжело будет. И актрису за то, что она отказалась от него в итоге тоже судить нельзя.