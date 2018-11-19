Ольга Будина рассказала, почему вернула ребенка в приют

Актриса и телеведущая Ольга Будина призналась поклонникам в том, что когда-то хотела взять ребенка из детского дома. Но, отношения с подростком не сложились и она была вынуждена вернуть мальчика обратно в приют.

Некогда популярная актриса, ставшая известной благодаря роли в телесериале "Граница. Таёжный роман", вот уже несколько лет плотно занимается благотворительностью. У нее имеется собственный фонд, поддерживающий детские дома по всей нашей стране. В одном из них артистка и познакомилась с сиротой Александром Исмаиловым.

На тот момент Саша уже находился в подростковом возрасте. Ольге он сильно импонировал и она всерьез задумывалась об усыновлении ребенка. Бунина несколько раз забирала его к себе в Москву, сблизила с собственным сыном Наумом и даже возила отдыхать заграницу. К сожалению, абсолютного доверия между приемной мамой и сыном не возникло. Постепенно Ольга начала понимать, что подросток просто пользуется ее хорошим расположением и теми благами, что она дает ему. Мальчик несколько раз попадался на вранье и Будина всерьез озаботилась, как бы он не оказал негативного влияния на ее родного сына.

"Я хотела стать приемной матерью, чтобы у Саши была квартира, чтобы он мог поступить в университет", - поделилась с телезрителями актриса, - "но невозможно построить отношения, когда нет доверия". Еще одним камнем преткновения для Ольги стала вредная привычка Саши - курение. Женщина неоднократно находила в доме окурки, но приемный сын отрицал, что имеет к ним какое-либо отношение. В конечном итоге терпение Будиной лопнуло и она вернула Александра в приют.

Сейчас этому молодому человеку 22 года. И он наконец нашел в себе силы извиниться перед Ольгой за свой обман. Также он сожалеет, что "не оправдал ее надежд" и, по признанию, часто вспоминает счастливое время, проведенное с ней.