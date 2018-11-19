Данко дочке с ДЦП дал популярность вместо алиментов

С бывшей супругой Натальей Устюменко Данко прожил в гражданском браке около 14 лет. У пары родилось две девочки. У младшей Агаты врачи диагностировали ДЦП. Необходимость постоянного ухода за больным ребенком буквально приковала Наталью к девочке. Данко такого испытания не выдержал и ушел от супруги. Как выяснилось позже, материально он помогает только старшей дочери. С ней папа поддерживает связь, а вот в жизни Агаты певец никакого участия не принимает.

Отсутствие денег вынудило Наталью объявить о сборе средств. Ей они были нужны на покупку новой стиральной машины взамен старой, не подлежащей ремонту. Женщина пояснила подписчикам, что без стиральной машинки им очень сложно, так как девочка не контролирует слюноотделение. Мокрые пеленки и слюнявчики маме приходится менять постоянно и стирать практически ежедневно.

Узнав об этом, Данко нисколько не смутился. Он сказал, что Наталья с Агатой должны быть благодарны ему за популярность, которую они получили, за счет его имени. Именно это позволяет женщине без труда собрать нужную сумму денег и приобрести то, что ей нужно.

Данко не принимает в жизни Агаты никакого участия, так как считает, что девочка растет неполноценной и вообще не понимает, кто он и зачем он нужен.

Также певец отметил, что такой ребенок мог родиться только у Натальи, поскольку с ней всегда происходят несчастные случаи. Артист считает бывшую супругу жадной дамой, которой сколько ни дай, все равно мало будет.

Тем временем, сам певец, ставший не так давно депутатом «Единой России», временно проживает в Ялте. Поближе к теплу и морю он перебрался не в одиночестве, а с новой пассией. Девушка активно поддерживает своего мужчину и считает, что в ситуации с Натальей и Агатой он прав.