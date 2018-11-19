 
 
 

 
 
На главную
 
 

Данко дочке с ДЦП дал популярность вместо алиментов


0 2

С бывшей супругой Натальей Устюменко Данко прожил в гражданском браке около 14 лет. У пары родилось две девочки. У младшей Агаты врачи диагностировали ДЦП. Необходимость постоянного ухода за больным ребенком буквально приковала Наталью к девочке. Данко такого испытания не выдержал и ушел от супруги. Как выяснилось позже, материально он помогает только старшей дочери. С ней папа поддерживает связь, а вот в жизни Агаты певец никакого участия не принимает.

Отсутствие денег вынудило Наталью объявить о сборе средств. Ей они были нужны на покупку новой стиральной машины взамен старой, не подлежащей ремонту. Женщина пояснила подписчикам, что без стиральной машинки им очень сложно, так как девочка не контролирует слюноотделение. Мокрые пеленки и слюнявчики маме приходится менять постоянно и стирать практически ежедневно.

Узнав об этом, Данко нисколько не смутился. Он сказал, что Наталья с Агатой должны быть благодарны ему за популярность, которую они получили, за счет его имени. Именно это позволяет женщине без труда собрать нужную сумму денег и приобрести то, что ей нужно.

Данко не принимает в жизни Агаты никакого участия, так как считает, что девочка растет неполноценной и вообще не понимает, кто он и зачем он нужен.

Также певец отметил, что такой ребенок мог родиться только у Натальи, поскольку с ней всегда происходят несчастные случаи. Артист считает бывшую супругу жадной дамой, которой сколько ни дай, все равно мало будет.

Тем временем, сам певец, ставший не так давно депутатом «Единой России», временно проживает в Ялте. Поближе к теплу и морю он перебрался не в одиночестве, а с новой пассией. Девушка активно поддерживает своего мужчину и считает, что в ситуации с Натальей и Агатой он прав. 

Краткая информация о Данко

Имя: Данко

Отчество: Валерьевич

День рождения: 20.03.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 180 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

Смотреть фотографии с Данко

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 0 Нравится 19.11.2018 Теги: Данко

Как вы оцениваете позицию Данко? 3  

Оставить комментарий
  • Альбина / 19.11.18 12:44
    -
    9
    +
    Мне кажется моральное уродство – пропуск к мандату. Интересно, что избран был в Подмосковье, а живет в Ялте. Класс! Лицо и глас народа….
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Яна М. / 19.11.18 12:19
    -
    -5
    +
    Там вся троица хороша. Одна могла бы выйти на работу и нанять сиделку, чтобы не побираться, другая помолчала бы – неизвестно, где сама через пару лет окажешься, а третий – просто ***
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Slivki / 19.11.18 12:13
    -
    10
    +
    Не проще было бы подать на алименты, а не сидеть в стороне якобы гордой, прося при этом денежек на машинку? Где логика. От Данко ведь по закону положено.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору