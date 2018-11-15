Билан присматривает место на кладбище

Поклонники поздравляют Диму Билана с заслуженным, по их мнению, званием. Билана на официальном уровне удостоили чести стать народным артистом России. Исполнитель отметил, что для него это большая радость. К этому званию он шел много лет и уже не надеялся, что когда-либо получит его.

Знаменательное в жизни певца событие произошло 14 ноября. Соответствующий документ был подписан действующим президентом страны. Как говорится в официальном сообщении, звание он получил за плодотворную деятельность на протяжении многих лет, а также за вклад, который исполнитель внес в развитие искусства и культуры.

Растрогавшись, Билан рассказал, что музыкой он увлекался с детства и искренне любит ее до сих пор. Именно этим и стремлением стать лучшим он объясняет свои успехи. Напомним, что Билан представлял Россию на международном уровне. Дважды он отправлялся на конкурс «Евровидение». Проиграв один раз, он вернулся на сцену вновь и забрал заслуженную награду, заняв почетное первое место.

Отметил Дима и интересные льготы, которые прилагаются к новому званию. Оказалось, что для народных артистов существуют особые условия выбора места погребения на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. «Очень недурно», – подытожил полученную преференцию певец.