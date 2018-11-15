Билан присматривает место на кладбище
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Поклонники поздравляют Диму Билана с заслуженным, по их мнению, званием. Билана на официальном уровне удостоили чести стать народным артистом России. Исполнитель отметил, что для него это большая радость. К этому званию он шел много лет и уже не надеялся, что когда-либо получит его.
Знаменательное в жизни певца событие произошло 14 ноября. Соответствующий документ был подписан действующим президентом страны. Как говорится в официальном сообщении, звание он получил за плодотворную деятельность на протяжении многих лет, а также за вклад, который исполнитель внес в развитие искусства и культуры.
Растрогавшись, Билан рассказал, что музыкой он увлекался с детства и искренне любит ее до сих пор. Именно этим и стремлением стать лучшим он объясняет свои успехи. Напомним, что Билан представлял Россию на международном уровне. Дважды он отправлялся на конкурс «Евровидение». Проиграв один раз, он вернулся на сцену вновь и забрал заслуженную награду, заняв почетное первое место.
Отметил Дима и интересные льготы, которые прилагаются к новому званию. Оказалось, что для народных артистов существуют особые условия выбора места погребения на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. «Очень недурно», – подытожил полученную преференцию певец.
Краткая информация о Диме Билане
Имя: Дима Билан
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.12.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец
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Лена_Москва / 15.11.18 14:08Ну, уж если сын Газманова – участник боевых действий в Сирии, то Билану еще после Евровидения нужно было звание вручить.
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Николай / 15.11.18 13:54Попрыгал на сцене, выиграл непонятный конкурс, в котором победители те еще фрики и оброс слухами о своей наркозависимости. Да – артист! Настоящий!