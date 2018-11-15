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Билан присматривает место на кладбище


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Поклонники поздравляют Диму Билана с заслуженным, по их мнению, званием. Билана на официальном уровне удостоили чести стать народным артистом России. Исполнитель отметил, что для него это большая радость. К этому званию он шел много лет и уже не надеялся, что когда-либо получит его.

Знаменательное в жизни певца событие произошло 14 ноября. Соответствующий документ был подписан действующим президентом страны. Как говорится в официальном сообщении, звание он получил за плодотворную деятельность на протяжении многих лет, а также за вклад, который исполнитель внес в развитие искусства и культуры.

Растрогавшись, Билан рассказал, что музыкой он увлекался с детства и искренне любит ее до сих пор. Именно этим и стремлением стать лучшим он объясняет свои успехи. Напомним, что Билан представлял Россию на международном уровне. Дважды он отправлялся на конкурс «Евровидение». Проиграв один раз, он вернулся на сцену вновь и забрал заслуженную награду, заняв почетное первое место.

Отметил Дима и интересные льготы, которые прилагаются к новому званию. Оказалось, что для народных артистов существуют особые условия выбора места погребения на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. «Очень недурно», – подытожил полученную преференцию певец. 

Краткая информация о Диме Билане

Имя: Дима Билан

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.12.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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0 Не нравится 1 Нравится 15.11.2018 Теги: Дима Билан

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