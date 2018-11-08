Принца Чарльза записали в няньки
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Принц Уильям просит своего отца, принца Чарльза, проводить больше времени с внуками. Об этом он рассказал в новом документальном фильме, который снимается к 70-летию Чарльза, день рождения которого приходится на 14 ноября.
Уильям говорил, что его отец великолепный дедушка для пятилетнего принца Джорджа, трехлетней принцессы Шарлотты и шестимесячного принца Луи. Но Уильям также признается, что хотел бы, чтобы его отец уделял больше времени внукам. «Это то, на чем я постоянно настаиваю, - говорит Уильям. - Мне хотелось бы, чтобы он проводил больше времени с детьми».
Он также признается, что теперь, когда его отец достиг столь значительного возраста, им всем нужно быть более сплоченными и больше беспокоиться о старшем поколении и их здоровье. «Он самый крепкий мужчина, которого я знаю, и я хочу, чтобы он был таким самое меньшее до 95 лет, - сказал Уильям. - Мне хочется больше времени проводить с ним дома, чтобы он больше играл со своими внуками. Когда он с нами, он превосходен. И мы нуждаемся в том, чтобы он был с нами как можно чаще».
Жена Чарльза, Камилла, которая на год его старше, также говорит, что он обожает проводить время с внуками. «Он опускается на колени и ползает с ними часами, - говорит она. - При этом он производит разные забавные звуки и смеется вместе с ними. Внуки обожают его. Он читает им «Гарри Поттера» на разные голоса. Дети очень ценят это».
Документальный фильм снят Джоном Бридкатом, который на протяжении года был рядом с принцем и снимал его зарубежные поездки, пишет издание People.
Краткая информация о Принце Чарльз
Имя: Принц Чарльз
День рождения: 14.11.1948
Возраст: 69 лет
Место рождения: г. Лондон, Англия
Рост: 180 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: наследный принц