Принца Чарльза записали в няньки

Принц Уильям просит своего отца, принца Чарльза, проводить больше времени с внуками. Об этом он рассказал в новом документальном фильме, который снимается к 70-летию Чарльза, день рождения которого приходится на 14 ноября.

Уильям говорил, что его отец великолепный дедушка для пятилетнего принца Джорджа, трехлетней принцессы Шарлотты и шестимесячного принца Луи. Но Уильям также признается, что хотел бы, чтобы его отец уделял больше времени внукам. «Это то, на чем я постоянно настаиваю, - говорит Уильям. - Мне хотелось бы, чтобы он проводил больше времени с детьми».

Он также признается, что теперь, когда его отец достиг столь значительного возраста, им всем нужно быть более сплоченными и больше беспокоиться о старшем поколении и их здоровье. «Он самый крепкий мужчина, которого я знаю, и я хочу, чтобы он был таким самое меньшее до 95 лет, - сказал Уильям. - Мне хочется больше времени проводить с ним дома, чтобы он больше играл со своими внуками. Когда он с нами, он превосходен. И мы нуждаемся в том, чтобы он был с нами как можно чаще».

Жена Чарльза, Камилла, которая на год его старше, также говорит, что он обожает проводить время с внуками. «Он опускается на колени и ползает с ними часами, - говорит она. - При этом он производит разные забавные звуки и смеется вместе с ними. Внуки обожают его. Он читает им «Гарри Поттера» на разные голоса. Дети очень ценят это».

Документальный фильм снят Джоном Бридкатом, который на протяжении года был рядом с принцем и снимал его зарубежные поездки, пишет издание People.