 
 
 

 
 
На главную
 
 

Принца Чарльза записали в няньки


0 0

Принц Уильям просит своего отца, принца Чарльза, проводить больше времени с внуками. Об этом он рассказал в новом документальном фильме, который снимается к 70-летию Чарльза, день рождения которого приходится на 14 ноября.

Уильям говорил, что его отец великолепный дедушка для пятилетнего принца Джорджа, трехлетней принцессы Шарлотты и шестимесячного принца Луи. Но Уильям также признается, что хотел бы, чтобы его отец уделял больше времени внукам. «Это то, на чем я постоянно настаиваю, - говорит Уильям. - Мне хотелось бы, чтобы он проводил больше времени с детьми».

Он также признается, что теперь, когда его отец достиг столь значительного возраста, им всем нужно быть более сплоченными и больше беспокоиться о старшем поколении и их здоровье. «Он самый крепкий мужчина, которого я знаю, и я хочу, чтобы он был таким самое меньшее до 95 лет, - сказал Уильям. - Мне хочется больше времени проводить с ним дома, чтобы он больше играл со своими внуками. Когда он с нами, он превосходен. И мы нуждаемся в том, чтобы он был с нами как можно чаще».

Жена Чарльза, Камилла, которая на год его старше, также говорит, что он обожает проводить время с внуками. «Он опускается на колени и ползает с ними часами, - говорит она. - При этом он производит разные забавные звуки и смеется вместе с ними. Внуки обожают его. Он читает им «Гарри Поттера» на разные голоса. Дети очень ценят это».

Документальный фильм снят Джоном Бридкатом, который на протяжении года был рядом с принцем и снимал его зарубежные поездки, пишет издание People.

Краткая информация о Принце Чарльз

Имя: Принц Чарльз

День рождения: 14.11.1948

Возраст: 69 лет

Место рождения: г. Лондон, Англия

Рост: 180 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: наследный принц

Смотреть фотографии с Принцем Чарльз

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2018 Теги: принц Чарльз

Что вы думаете об этом? 0  

Оставить комментарий
    Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
    Следующая новость
     

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект NOX

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору