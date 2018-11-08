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Аршавин: "Конец карьеры близок"


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Андрей Аршавин принял решение покинуть футбольный клуб "Кайрат", за который выступал последние годы. Более того, спортсмен признался, что новую команду он искать не собирается.

11 ноября в Казахстане пройдет завершающий матч, на которым зрители смогут увидеть игру Андрея Аршавина. Тогда же состоится и торжественное прощание футболиста с командой, в составе которой он отыграл более ста матчей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KAIRAT FC (@f.c.kairat)

"Я думаю, что конец карьеры близок" - признался бывший капитан российской сборной. Он отметил, что футбол - это его любимое занятие и по возможности задержаться в нем ему бы хотелось как можно дольше. Но, при этом дальнейшие выходы на поле игрок не планирует. "Моментами, конечно, мысль о завершении карьеры пугает, но потом все становится нормально" - поделился футболист.  Также, он отметил, что теперь у него есть два основных пути развития дальнейшей карьеры: какая-нибудь административная должность при родном ФК "Зенит" или тренерская работа. Но в том, что последнюю потянет, Андрей не уверен: " Я хотел бы остаться в футболе тренером, но уже много раз говорил, что мне, наверное, это будет трудно".

Напомним, что Аршавин начал свою карьеру футболиста еще в нулевых. Тогда он играл в основном составе питерского "Зенита" и сумел зарекомендовать себя отличным нападающим и полузащитником. А с 2002 года мужчина попал в сборную России. При тренере Гуссе Хиддинке, он считался одним из основных игроков в команде.

Тем же, кто не интересуется футболом, Андрей Аршавин может быть известен как бывший муж телеведущей Юлии Барановской и отец троих ее детей.

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2018 Теги: Андрей Аршавин

А Вы считаете Андрея Аршавина выдающимся футболистом? 8  

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  • хаха / 09.11.18 09:16
    -
    1
    +
    О, Клео на второго комментатора раззорилось? Чтобы два комментатора между собой ругались сщздавая интригу? Гении пиара ))))
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  • Эник Варшава / 08.11.18 23:15
    -
    2
    +
    Аршавина считает выдающимся игроком, весь футбольный мир. Русский гений или русский волшебник, как его называют в Европе. А ваше отстойное видео, с непонятными существами, это бред. ложь и клевета. Показывает лишь вашу ничтожность и невежество.The end of a legend's career. Thank you, Andrey Sergeyevich!
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    • Борис Питер / 08.11.18 23:28
      -
      0
      +
      Да бросьте Вы! Никто тут Аршавина не оскорбляет. Подумаешь, небольшое юморное видео. Андрей - гений футбола, это бесспорно и равных в России ему нет. А эти "Мурзилки" всех так тролят. Вам бы юмора чутка, Эник.
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  • gmfmm / 08.11.18 22:50
    -
    3
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    А может он возьмется детишек тренировать? Я бы к нему своего сына привела.
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  • Наташа / 08.11.18 22:47
    -
    2
    +
    Я, конечно, не особо сведуща в футболе, но отлично помню 2008 год и наш матч с Голладией, его тогда вся Россия смотрела. Наши отлично играли и с блеском выиграли. Вот после этого карьера Андрея и пошла в гору. Сначала Аршавина пригласили заграницу, а потом с позором выгнали. Обидно за него тогда было. Но никто не был виноват - только он сам. А сейчас ему уже скоро 40 и действительно пора на покой. Снимай майку, Андрей, тебя ждет новая жизнь!
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    • Антон Москва / 08.11.18 23:20
      -
      0
      +
      Ну так если Вы не в курсе, зачем же писать бред. Карьера у АСА была блестящей и до 2008 года, он был лучшим игроком России. И никто его не выгонял, что за ахинея, закончился контракт и АСА было уже 32 года. А в Англии на этой позиции возрастные игроки уже не играют, не выдерживают темп самой силовой лиги. Вы идиотка Наташа, не позорьтесь и не демонстрируйте свое невежество. Да и выиграли в 2008 году, только благодаря АСА. До сорока ему еще далеко и что ему делать, без соплей разберется.
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  • Ден / 08.11.18 22:36
    -
    0
    +
    Пора бы уже. Сколько ему? 37? Ветеран футбола считается. Можно и молодым дорогу уступить. А вообще, начинал он как очень хороший и перспективный игрок. Правда, потом слава его и сгубила. Сейчас, вроде, тоже нахваливают его там, в Казахстане. Молодец, на сколько смог - выравнялся. Теперь ждем, что будет дальше, чем займется, интересно?
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    • Бормсов Санкт-Петербург / 08.11.18 23:24
      -
      0
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      Смешно, АСА никогда не ходил в перспективных. ОН СРАЗУ СТАЛ БЛИСТАТЬ! А ПО ТАЛАНТУ ЕМУ РАВНЫХ НЕТ! Таких игроков во всем мире единицы. Аршавин признанная мировая звезда. Не несите чушь. ничего и никого не сгубило. Андрец везде где бы не играл был любимцем и показывал высший пилотаж. Сколько же в нашей стране дурачья, судят о том, о чем ничего не знают. Это присуще только нашим гражданам.((
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