Андрей Аршавин принял решение покинуть футбольный клуб "Кайрат", за который выступал последние годы. Более того, спортсмен признался, что новую команду он искать не собирается.

11 ноября в Казахстане пройдет завершающий матч, на которым зрители смогут увидеть игру Андрея Аршавина. Тогда же состоится и торжественное прощание футболиста с командой, в составе которой он отыграл более ста матчей.

"Я думаю, что конец карьеры близок" - признался бывший капитан российской сборной. Он отметил, что футбол - это его любимое занятие и по возможности задержаться в нем ему бы хотелось как можно дольше. Но, при этом дальнейшие выходы на поле игрок не планирует. "Моментами, конечно, мысль о завершении карьеры пугает, но потом все становится нормально" - поделился футболист. Также, он отметил, что теперь у него есть два основных пути развития дальнейшей карьеры: какая-нибудь административная должность при родном ФК "Зенит" или тренерская работа. Но в том, что последнюю потянет, Андрей не уверен: " Я хотел бы остаться в футболе тренером, но уже много раз говорил, что мне, наверное, это будет трудно".

Напомним, что Аршавин начал свою карьеру футболиста еще в нулевых. Тогда он играл в основном составе питерского "Зенита" и сумел зарекомендовать себя отличным нападающим и полузащитником. А с 2002 года мужчина попал в сборную России. При тренере Гуссе Хиддинке, он считался одним из основных игроков в команде.

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Тем же, кто не интересуется футболом, Андрей Аршавин может быть известен как бывший муж телеведущей Юлии Барановской и отец троих ее детей.