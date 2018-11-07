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У Олега Яковлева есть 20-летний сын


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Солиста группы "Иванушки Internationa" Олега Яковлева нет в живых уже более полутора лет.  Но споры о его наследстве не утихают по сей день. И буквально на днях в них появился новый участник.

Речь идет о внебрачном сыне Олега - Игоре, которому ни много ни мало 20 лет. Все это время молодой человек находился в тени, никак  публично не демонстрируя свое родство со звездным отцом. И вот, спустя столько времени о нем все же заговорили. И первой это сделала небезызвестная адвокат Элина Мазур.

Женщина сообщила, что видела документы Игоря, в которых указано, что он родился в 1998 году и имеет фамилию и отчество своего биологического отца, коим является Олег Яковлев. Помимо прочего, юрист заявила, что у нее имеется обширный фото архив, который демонстрирует, что солист "Иванушек" был со своим сыном с самого его рождения. А кто же мать? Оказывается, ею является Татьяна Яковлева - женщина, которую певец позиционировал среди своих друзей и знакомых как племянницу.  Элина утверждает, что Олег очень помогал Татьяне. Но, по какой-то неясной причине, их брак так и не был зарегистрирован, хотя оба, и мать и сын, носят его фамилию. А это означает, что они тоже вполне могут претендовать на наследство исполнителя. Правда, делать этого не собираются, добавляет Мазур.

Напомним, что в настоящее время гражданская жена Олега - Александра Куцевол тоже пытается отстоять свои права на часть его имущества. Речь идет о квартирах в Черногории и Болгарии. И именно эту же недвижимость, при желании, могут получить Татьяна и Игорь, если докажут свое близкое родство с солистом "Иванушек". Наследство же, которое Яковлев оставил своему другу Роману Радову, по-прежнему остается неприкосновенным. 

Краткая информация об Олеге Яковлеве

Имя: Олег Яковлев

Отчество: Жамсараевич

День рождения: 18.11.1969

Годы жизни: 48 лет

Дата смерти: 29.06.2017

Место захоронения:

Причина смерти: остановка сердца

Место рождения: Чойбалсан, Монголия

Рост: 170 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец и актер



0 Не нравится 0 Нравится 07.11.2018 Теги: Олег Яковлев

А Вы верите, что у Олега действительно есть внебрачный сын, о котором не знали даже его коллеги? 5  

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  • 123 / 07.11.18 11:55
    -
    0
    +
    У дамы фамилия Яковлева, хотя брак зарегистрирован не был... говорил, что племянница, скорее всего, этот ребёнок и правда - внучатый племянник. Наверное, на наследство права не имеет автоматически, поскольку родственник не ближайшего порядка. Генетическую экспертизу по установлению отцовства как можно провернуть посмертно? Эксгумация? А если кремировали? Тогда совсем никак... да и родство, скорее всего, может быть показано на сколько-то процентов, если племянник родной... короче, мутят воду за наследство все стороны...
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  • Евгения / 07.11.18 01:37
    -
    0
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    Было бы интересно на него посмотреть! Жаль, что он не сам о себе заявил, а какая-то адвокатша непонятная. Так получилось бы лучше. А это опять получается, что какую-то историю "сомнительную" мутят. Может этот Игорь и появится позже, но опять а каком-нибудь ток-шоу и начнутся разбирательства, ДНК, тайны прошлого и прочая грязь.
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  • деня / 07.11.18 01:32
    -
    0
    +
    Я не очень в эту новость верю. Мне кажется утка. Да и Элина Мазур эта, которая раньше Виталину выгораживала, доверия не вызывает. Очередной хайп на имени известного человека, не больше.
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  • Мила / 07.11.18 01:29
    -
    0
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    Не знаю даже. Но хотелось бы в это верить. Олег был талантливым человеком и ушел слишком рано. Поэтому было бы здорово, если б новость о сыне оказалась правдой.
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  • Лучик Солнца / 07.11.18 00:54
    -
    1
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    Все в жизни может быть. Возможно, Олег был таким человеком, который не афишировал свою личную жизнь. А сейчас, когда пошел такой раздор из-за наследства, пришло и его время появиться.
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