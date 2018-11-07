У Олега Яковлева есть 20-летний сын

Солиста группы "Иванушки Internationa" Олега Яковлева нет в живых уже более полутора лет. Но споры о его наследстве не утихают по сей день. И буквально на днях в них появился новый участник.

Речь идет о внебрачном сыне Олега - Игоре, которому ни много ни мало 20 лет. Все это время молодой человек находился в тени, никак публично не демонстрируя свое родство со звездным отцом. И вот, спустя столько времени о нем все же заговорили. И первой это сделала небезызвестная адвокат Элина Мазур.

Женщина сообщила, что видела документы Игоря, в которых указано, что он родился в 1998 году и имеет фамилию и отчество своего биологического отца, коим является Олег Яковлев. Помимо прочего, юрист заявила, что у нее имеется обширный фото архив, который демонстрирует, что солист "Иванушек" был со своим сыном с самого его рождения. А кто же мать? Оказывается, ею является Татьяна Яковлева - женщина, которую певец позиционировал среди своих друзей и знакомых как племянницу. Элина утверждает, что Олег очень помогал Татьяне. Но, по какой-то неясной причине, их брак так и не был зарегистрирован, хотя оба, и мать и сын, носят его фамилию. А это означает, что они тоже вполне могут претендовать на наследство исполнителя. Правда, делать этого не собираются, добавляет Мазур.

Напомним, что в настоящее время гражданская жена Олега - Александра Куцевол тоже пытается отстоять свои права на часть его имущества. Речь идет о квартирах в Черногории и Болгарии. И именно эту же недвижимость, при желании, могут получить Татьяна и Игорь, если докажут свое близкое родство с солистом "Иванушек". Наследство же, которое Яковлев оставил своему другу Роману Радову, по-прежнему остается неприкосновенным.