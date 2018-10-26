Умер Николай Караченцов

На 73-м году жизни не стало Николая Караченцова. Информацию о смерти актера подтвердили близкие родственники.

По словам сына Николая, актер ушел из жизни утром 26 октября в 8.50. Причиной смерти знаменитого артиста стала остановка сердца. Скончался он в отделении реанимации столичного медицинского учреждения.

Ровно год назад врачи нашли в легком актера опухоль. В течение всего этого времени он проходил лечение. Бороться с новообразованием артисту помогали израильские врачи, но результата лечение так и не дало.

Широкую популярность актеру принесли съемки в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и т.д. Николай снимался в множестве лент и сериалов, играл на театральных подмостках. Также он исполнял песни. Все исполненные им композиции в свое время были записаны и уместились на 12 дисках.

В 2005 году жизнь Николая висела на волоске. Он попал в автомобильную аварию и месяц после происшествия пролежал в коме. В 2017 году актер вновь попал в ДТП. Травмы на этот раз были не такими серьезными.

Прощание с актером по предварительным данным состоится в «Ленкоме». Дата похорон достоверно еще не определена.