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Умер Николай Караченцов


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На 73-м году жизни не стало Николая Караченцова. Информацию о смерти актера подтвердили близкие родственники.

По словам сына Николая, актер ушел из жизни утром 26 октября в 8.50. Причиной смерти знаменитого артиста стала остановка сердца. Скончался он в отделении реанимации столичного медицинского учреждения.

Ровно год назад врачи нашли в легком актера опухоль. В течение всего этого времени он проходил лечение. Бороться с новообразованием артисту помогали израильские врачи, но результата лечение так и не дало.

Широкую популярность актеру принесли съемки в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене» и т.д. Николай снимался в множестве лент и сериалов, играл на театральных подмостках. Также он исполнял песни. Все исполненные им композиции в свое время были записаны и уместились на 12 дисках.

В 2005 году жизнь Николая висела на волоске. Он попал в автомобильную аварию и месяц после происшествия пролежал в коме. В 2017 году актер вновь попал в ДТП. Травмы на этот раз были не такими серьезными.

Прощание с актером по предварительным данным состоится в «Ленкоме». Дата похорон достоверно еще не определена. 

Краткая информация о Николае Караченцове

Имя: Николай Караченцов

Отчество: Петрович

День рождения: 27.10.1944

Возраст: 73 года

Место рождения: Москва

Рост: 178 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актер театра и кино

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3 Не нравится 6 Нравится 26.10.2018 Теги: Николай Караченцов

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