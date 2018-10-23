Холявин в реанимации
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Очередной поход «русского Кена» к пластическому хирургу обернулся плачевными последствиями. У молодого человека открылось внутреннее кровотечение.
Широкой общественности Егор стал известен после появления на телепроекте «Дом-2». Молодой человек, на тот момент страдающий проблемой лишнего веса, безуспешно пытался построить отношения. Девушкам не нравилась не только внешность мужчины, но и его отношение к ним. В итоге, с проекта Егор ушел ни с чем и активно взялся за собственное преображение.
Молодой человек пошел самым простым путем. Вместо спортивного зала и пересмотра собственного рациона питания, он обратился к пластическим хирургам. В результате многочисленных операций изменилась не только фигура Егора, но и его лицо.
Поклонники, которые стали внимательно следить за преображением Холявина, отмечали, что вес его все же колеблется и Егору, который не привык питаться правильно, сложно удерживать его на месте.
Нет тормозов у мужчины и в стремлении преображать себя. Летом он лег под нож, чтобы исправить недостатки своего мужского достоинства и уже осенью вновь оказался на операционном столе. На этот раз вмешательства касались лица, но организм не выдержал такой нагрузки.
Я В ШОКЕ ОТ РЕЗУЛЬТАТА!!! Вот она 16 операция 😱 Я целый год к этому шёл, но решил для себя четко делать НАДО! 😃 Спасибо моему доктору @dr.starbeauty 😘 Скоро расскажу всем о своих внушительных размерах 😛 Смотрим эксклюзив на @super.ru ・・・ После 15-ти пластических операций руки Русского Кена Егора Холявина @egor_holyavin дошли и до его детородного органа. Звезда «Дома-2» сделал интимную пластику. Операция обошлась ему в 60 тысяч рублей, и включала в себя введение филлеров. По словам Егора, после пяти шприцов его половой орган увеличился на три сантиметра в длине и диаметре. Как по вашему, размер имеет значение?
По словам Егора, у него открылось внутреннее кровотечение. Врачам удалось стабилизировать его состояние и сейчас жизни Холявина ничто не угрожает.
Как вы считаете, степень риска для жизни и внешняя красота, которую могут подарить хирурги, соразмерны? 5
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Персикова / 23.10.18 17:01Нельзя ли ему в мозг филлеры закачать ?
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Kirim 1589 / 23.10.18 12:27Это уже клиника. Он и помрет на этом столе. Врачам пора бы отказывать ему в проведении операций.
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Павел / 23.10.18 12:13С кукушкой у него проблемы, а не с телом и лицом.
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Яночка / 23.10.18 12:09А где гарантия, что красота будет в итоге?