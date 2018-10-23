Холявин в реанимации

Очередной поход «русского Кена» к пластическому хирургу обернулся плачевными последствиями. У молодого человека открылось внутреннее кровотечение.

Широкой общественности Егор стал известен после появления на телепроекте «Дом-2». Молодой человек, на тот момент страдающий проблемой лишнего веса, безуспешно пытался построить отношения. Девушкам не нравилась не только внешность мужчины, но и его отношение к ним. В итоге, с проекта Егор ушел ни с чем и активно взялся за собственное преображение.

Молодой человек пошел самым простым путем. Вместо спортивного зала и пересмотра собственного рациона питания, он обратился к пластическим хирургам. В результате многочисленных операций изменилась не только фигура Егора, но и его лицо.

Поклонники, которые стали внимательно следить за преображением Холявина, отмечали, что вес его все же колеблется и Егору, который не привык питаться правильно, сложно удерживать его на месте.

Нет тормозов у мужчины и в стремлении преображать себя. Летом он лег под нож, чтобы исправить недостатки своего мужского достоинства и уже осенью вновь оказался на операционном столе. На этот раз вмешательства касались лица, но организм не выдержал такой нагрузки.

По словам Егора, у него открылось внутреннее кровотечение. Врачам удалось стабилизировать его состояние и сейчас жизни Холявина ничто не угрожает.