Тарасов достойно ответил бывшей
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Тарасов не собирается молчать. Он рассказал, как на самом деле обстоят дела с алиментами и общением с дочерью от первого брака.
На днях в сети появилась информация о том, что бывшая супруга футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обратилась в суд с намерением взыскать невыплаченные алименты. Обозначила женщина и сумму задолженности: 15 млн. руб.
Изначально поклонники спортсмена расценивали информацию как вброс и недоумевали по поводу случившегося. После пояснения дал и сам футболист. Он рассказал, что самостоятельно алиментами не занимается. Все, что было назначено судом, переводится супруге на счет уполномоченными специалистами клуба, с которым у него подписан контракт. Чем вызваны претензии бывшей супруги, ему непонятно.
Также Дмитрий сообщил, что первая жена в последнее время не давала ему общаться с дочерью. В это же время на странице самого Тарасова свирепствовали антифанаты, упрекающие футболиста в том, что после рождения дочки от Костенко он забыл про старшую. Прокомментировал спортсмен и эти претензии.
Дмитрий подчеркнул, что всегда будет поддерживать своих детей, поскольку любит их. Однако поведение первой жены его сильно удивляет. В ответ на ее обвинения, он подал встречный иск с намерением пересчитать все перечисленные за последние годы суммы и пересмотреть размер алиментов в сторону уменьшения.
Краткая информация о Дмитрии Тарасове
Имя: Дмитрий Тарасов
Отчество: Алексеевич
День рождения: 18.03.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Канск, Красноярский Край
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: футболист
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Ri S. / 17.10.18 15:40Она явно столько не зарабатывает и может позволить себе и жить безбедно на алименты от футболиста. Сейчас по глупости и этого лишится.
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Ангелина / 17.10.18 15:01Может она надеялась, что он после развода с Бузовой вернется? А тут оп и Костенко нарисовалась!
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Стеф / 17.10.18 14:32Мало бабе показалось. Теперь совсем на бобах сидеть будет.
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Инна / 17.10.18 14:29Мне тоже показалось сомнительной информация, что человек, который выезжает за границу, мог каким-то образом не выплачивать алименты. Его бы не выпустили.