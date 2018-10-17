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Тарасов достойно ответил бывшей


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Тарасов не собирается молчать. Он рассказал, как на самом деле обстоят дела с алиментами и общением с дочерью от первого брака.

На днях в сети появилась информация о том, что бывшая супруга футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обратилась в суд с намерением взыскать невыплаченные алименты. Обозначила женщина и сумму задолженности: 15 млн. руб.

Изначально поклонники спортсмена расценивали информацию как вброс и недоумевали по поводу случившегося. После пояснения дал и сам футболист. Он рассказал, что самостоятельно алиментами не занимается. Все, что было назначено судом, переводится супруге на счет уполномоченными специалистами клуба, с которым у него подписан контракт. Чем вызваны претензии бывшей супруги, ему непонятно.

Также Дмитрий сообщил, что первая жена в последнее время не давала ему общаться с дочерью. В это же время на странице самого Тарасова свирепствовали антифанаты, упрекающие футболиста в том, что после рождения дочки от Костенко он забыл про старшую. Прокомментировал спортсмен и эти претензии.

Дмитрий подчеркнул, что всегда будет поддерживать своих детей, поскольку любит их. Однако поведение первой жены его сильно удивляет. В ответ на ее обвинения, он подал встречный иск с намерением пересчитать все перечисленные за последние годы суммы и пересмотреть размер алиментов в сторону уменьшения. 

Краткая информация о Дмитрии Тарасове

Имя: Дмитрий Тарасов

Отчество: Алексеевич

День рождения: 18.03.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Канск, Красноярский Край

Рост: 192 см

Вес: 84 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист

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1 Не нравится 0 Нравится 17.10.2018 Теги: Дмитрий Тарасов

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