Тарасов достойно ответил бывшей

Тарасов не собирается молчать. Он рассказал, как на самом деле обстоят дела с алиментами и общением с дочерью от первого брака.

На днях в сети появилась информация о том, что бывшая супруга футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова обратилась в суд с намерением взыскать невыплаченные алименты. Обозначила женщина и сумму задолженности: 15 млн. руб.

Изначально поклонники спортсмена расценивали информацию как вброс и недоумевали по поводу случившегося. После пояснения дал и сам футболист. Он рассказал, что самостоятельно алиментами не занимается. Все, что было назначено судом, переводится супруге на счет уполномоченными специалистами клуба, с которым у него подписан контракт. Чем вызваны претензии бывшей супруги, ему непонятно.

Также Дмитрий сообщил, что первая жена в последнее время не давала ему общаться с дочерью. В это же время на странице самого Тарасова свирепствовали антифанаты, упрекающие футболиста в том, что после рождения дочки от Костенко он забыл про старшую. Прокомментировал спортсмен и эти претензии.

Дмитрий подчеркнул, что всегда будет поддерживать своих детей, поскольку любит их. Однако поведение первой жены его сильно удивляет. В ответ на ее обвинения, он подал встречный иск с намерением пересчитать все перечисленные за последние годы суммы и пересмотреть размер алиментов в сторону уменьшения.