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Что будут делить Мурат и Лорак?


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Три элитные квартиры в разных странах, большой автопарк, а также бизнес и накопления – все это супругам придется делить поровну в случае отсутствия брачного контракта.

Теперь, когда новости о разводе Ани Лорак подтверждаются косвенными фактами, поклонников интересует, что же придется делить супругам. Ситуация весьма пикантна, ведь основным добытчиком в семье Ани Лорак являлась она сама.

Артистка зарабатывала все материальные блага, обеспечивала должный уровень жизни дочке и мужу. Более того, именно благодаря ее спонсорской поддержке Мурату удалось открыть собственный бизнес. Неоднократно его проекты прогорали, и именно Каролина вновь помогала мужу вставать на ноги.

После описания принадлежащей артистке недвижимости и запрета на продажу апартаментов, журналисты выяснили, чем же сейчас владеет звездное семейство.

Как оказалось, у супругов имеются элитные квартиры сразу в трех странах: в России, в Украине, а также в Турции.

Основным местом проживания супружеской четы был Киев. В столице Ани с мужем обосновалась в пентхаусе площадью 400 кв. м. Сейчас он пустует, поскольку Мурат съехал на съемное жилье вместе с любовницей, а сама певица большую часть времени проводит в России вместе с дочкой.

Кроме этого имеется у Ани солидный автопарк. Ей и супругу принадлежит по несколько авто. Также у певицы есть концертный автобус.

Поклонникам интересно, подписывала ли Ани с супругом брачный контракт. Когда они вступали в брак, Мурат был обычным менеджером турецкого отеля, а у Лорак была перспективная карьера, популярность и достойные заработки.

Был ли такой документ, достоверно неизвестно. Журналисты все же склоняются к мысли, что подобные бумаги Лорак не подписывала. Ни в одном интервью артистки не было подобного упоминания.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

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6 Не нравится 2 Нравится 09.10.2018 Теги: ани лорак

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