Что будут делить Мурат и Лорак?
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Три элитные квартиры в разных странах, большой автопарк, а также бизнес и накопления – все это супругам придется делить поровну в случае отсутствия брачного контракта.
Теперь, когда новости о разводе Ани Лорак подтверждаются косвенными фактами, поклонников интересует, что же придется делить супругам. Ситуация весьма пикантна, ведь основным добытчиком в семье Ани Лорак являлась она сама.
Артистка зарабатывала все материальные блага, обеспечивала должный уровень жизни дочке и мужу. Более того, именно благодаря ее спонсорской поддержке Мурату удалось открыть собственный бизнес. Неоднократно его проекты прогорали, и именно Каролина вновь помогала мужу вставать на ноги.
После описания принадлежащей артистке недвижимости и запрета на продажу апартаментов, журналисты выяснили, чем же сейчас владеет звездное семейство.
Как оказалось, у супругов имеются элитные квартиры сразу в трех странах: в России, в Украине, а также в Турции.
Основным местом проживания супружеской четы был Киев. В столице Ани с мужем обосновалась в пентхаусе площадью 400 кв. м. Сейчас он пустует, поскольку Мурат съехал на съемное жилье вместе с любовницей, а сама певица большую часть времени проводит в России вместе с дочкой.
Кроме этого имеется у Ани солидный автопарк. Ей и супругу принадлежит по несколько авто. Также у певицы есть концертный автобус.
Поклонникам интересно, подписывала ли Ани с супругом брачный контракт. Когда они вступали в брак, Мурат был обычным менеджером турецкого отеля, а у Лорак была перспективная карьера, популярность и достойные заработки.
Был ли такой документ, достоверно неизвестно. Журналисты все же склоняются к мысли, что подобные бумаги Лорак не подписывала. Ни в одном интервью артистки не было подобного упоминания.
Краткая информация об Ани Лорак
Имя: Ани Лорак
Отчество: Мирославовна
День рождения: 27.09.1978
Возраст: 40 лет
Место рождения: Кицмань, СССР
Рост: 162 см
Вес: 46 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Мурат станет судиться за имущество Лорак? 7
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Лора Киев / 10.10.18 09:26Что-то недомуженек себе отхватит, но это будет капля от того моря которое он потерял. Ани заработает себе еще в 100 раз больше, при ней доченька, любовь и сочувствие поклонников, красота и популярность.
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Куку / 09.10.18 16:08Тут уж лучше от него избавиться, окупившись, чем тянуть этого б..кого лоботряся дальше.
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Шпак / 09.10.18 15:34Три магнитофона, три портсигара отечественных...
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МалАя / 09.10.18 15:31О! Дура, если не подписала.
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Kill / 09.10.18 15:08При всем его поведении – даже не сомневаюсь.
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Wow / 09.10.18 15:06Гнусный он мужичонка. Делаю ставку, что будет!