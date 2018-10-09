Что будут делить Мурат и Лорак?

Три элитные квартиры в разных странах, большой автопарк, а также бизнес и накопления – все это супругам придется делить поровну в случае отсутствия брачного контракта.

Теперь, когда новости о разводе Ани Лорак подтверждаются косвенными фактами, поклонников интересует, что же придется делить супругам. Ситуация весьма пикантна, ведь основным добытчиком в семье Ани Лорак являлась она сама.

Артистка зарабатывала все материальные блага, обеспечивала должный уровень жизни дочке и мужу. Более того, именно благодаря ее спонсорской поддержке Мурату удалось открыть собственный бизнес. Неоднократно его проекты прогорали, и именно Каролина вновь помогала мужу вставать на ноги.

После описания принадлежащей артистке недвижимости и запрета на продажу апартаментов, журналисты выяснили, чем же сейчас владеет звездное семейство.

Как оказалось, у супругов имеются элитные квартиры сразу в трех странах: в России, в Украине, а также в Турции.

Основным местом проживания супружеской четы был Киев. В столице Ани с мужем обосновалась в пентхаусе площадью 400 кв. м. Сейчас он пустует, поскольку Мурат съехал на съемное жилье вместе с любовницей, а сама певица большую часть времени проводит в России вместе с дочкой.

Кроме этого имеется у Ани солидный автопарк. Ей и супругу принадлежит по несколько авто. Также у певицы есть концертный автобус.

Поклонникам интересно, подписывала ли Ани с супругом брачный контракт. Когда они вступали в брак, Мурат был обычным менеджером турецкого отеля, а у Лорак была перспективная карьера, популярность и достойные заработки.

Был ли такой документ, достоверно неизвестно. Журналисты все же склоняются к мысли, что подобные бумаги Лорак не подписывала. Ни в одном интервью артистки не было подобного упоминания.