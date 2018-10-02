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Матильда подвела итоги брака


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По словам Матильды, каждый из них остался при своих интересах, и она со своей стороны благодарна Шнурову за инвестиции и помощь в развитии ее собственного бизнеса.

Развод скандального певца, дающего массу инфоповодов для журналистов, оказался весьма интеллигентным. С Матильдой они разошлись тихо. Никто из супругов грязью друг друга не поливал, громкой дележки материальных благ также не было.

Такая легкость и тайна относительно причин распада союза на протяжении полугода подогревала интерес со стороны поклонников пары. Матильда впервые согласилась дать интервью и немного рассказать о браке и разводе.

По словам девушки, все действительно прошло легко. Во время судебных заседаний каждый из них был занят своим делом. Все вопросы решали юристы сторон. В итоге, Матильда осталась со своим детищем – рестораном «Кококо». Инвестором самого популярного гастрономического заведения Санкт-Петербурга выступил Сергей Шнуров. По словам Матильды этот проект полностью окупился и за вложения в него она Сергею благодарна.

Помимо ресторана девушка оставила себе фамилию бывшего мужа.

Также Матильда рассказала, что они очень сильно любили друг друга, но чувства себя исчерпали. В какой момент это произошло, и по какой причине, она и сама не может ответить.

Отметим, что в браке обоим супругам удалось достичь серьезных высот. Матильда занималась имиджем Сергея и вполне успешно. За годы брака он стал одним из самых высокооплачиваемых артистов в России. 


0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2018 Теги: Матильда

Как вы считаете, бывшие супруги еще воссоединятся? 4  

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