Матильда подвела итоги брака
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По словам Матильды, каждый из них остался при своих интересах, и она со своей стороны благодарна Шнурову за инвестиции и помощь в развитии ее собственного бизнеса.
Развод скандального певца, дающего массу инфоповодов для журналистов, оказался весьма интеллигентным. С Матильдой они разошлись тихо. Никто из супругов грязью друг друга не поливал, громкой дележки материальных благ также не было.
Такая легкость и тайна относительно причин распада союза на протяжении полугода подогревала интерес со стороны поклонников пары. Матильда впервые согласилась дать интервью и немного рассказать о браке и разводе.
По словам девушки, все действительно прошло легко. Во время судебных заседаний каждый из них был занят своим делом. Все вопросы решали юристы сторон. В итоге, Матильда осталась со своим детищем – рестораном «Кококо». Инвестором самого популярного гастрономического заведения Санкт-Петербурга выступил Сергей Шнуров. По словам Матильды этот проект полностью окупился и за вложения в него она Сергею благодарна.
Помимо ресторана девушка оставила себе фамилию бывшего мужа.
Также Матильда рассказала, что они очень сильно любили друг друга, но чувства себя исчерпали. В какой момент это произошло, и по какой причине, она и сама не может ответить.
Отметим, что в браке обоим супругам удалось достичь серьезных высот. Матильда занималась имиджем Сергея и вполне успешно. За годы брака он стал одним из самых высокооплачиваемых артистов в России.
Как вы считаете, бывшие супруги еще воссоединятся? 4
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Lenie / 02.10.18 20:26Действительно ведь ничего плохого они друг о друге не говорили. Пример всем, кто разводится.
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Макс / 02.10.18 20:12Крутая девка, значит, раз мотивировала его на карьерные высоты. Это дорогого стоит.
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Леля / 02.10.18 19:57Он еще ни к кому не возвращался.
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Марианна / 02.10.18 19:24Не-а. Будут дружить, когда все уляжется. Они оба не глупые и вращаются примерно в одних кругах.