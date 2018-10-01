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Шарль Азнавур ушел из жизни


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Французский певец Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет. В прошлом месяце он вернулся из концертного тура по Японии. Певец ушел из жизни в своем доме на юго-востоке Франции.

Певец, полное имя которого Шахнур Вахинак Азнавурян, имеет армянское происхождение, но родился в Париже. За свою жизнь он продал более ста миллионов записей в 80 странах. Его называли французским Фрэнком Синатрой. Именно на студии Синатры был выпущен его первый американский альбом. За свою карьеру Шарль сотрудничал с такими прославленными французскими певцами, как Эдит Пиаф, Морис Шевалье и Шарль Трене.

В своих песнях, которых он написал за свою жизнь более тысячи, Азнавур нередко затрагивал темы, о которых не принято было говорить. Он откровенно высказывался о браке, гомосексуальности и многих явлениях жизни, которые в те времена было принято скрывать.

«Это как какая-то болезнь, которая сидит во мне - я говорю о том, о чем не принято говорить, - признавался певец. - Сначала это была гомосексуальность, а потом и другие табу, которые я нарушил. Я чувствовал себя достаточно сильным для того».

С не меньшим бесстрашием выступал он и за признание геноцида армян турками во время Первой мировой войны. Его родители чудом избежали гибели в той бойне, пишет Daily Mail. Талантливый актер, каждую свою песню он превращал в подобие одноактного спектакля, а роль в фильме Франсуа Трюффо «Стреляйте в пианиста», вышедшем в 1960 году, принесла ему мировую славу.

Он также появлялся в фильме «Жестяной барабан», где играл продавца игрушек, по его словам, он видел себя скорее актером, который поет, а не певцом, который играет. Всего он сыграл более чем в 60 фильмах. На «Аллее славы» в Голливуде имеется звезда Шарля Азнавура, но сам он останется яркой звездой в сердцах своих многочисленных поклонников, которых с каждым годом становилось только больше и больше.

Краткая информация о Шарле Азнавур

Имя: Шарль Азнавур

День рождения: 22.05.1924

Возраст: 94 года

Место рождения: г. Париж, Франция

Рост: 164 см

Вес: 60 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: певец, автор песен, актер



0 Не нравится 0 Нравится 01.10.2018 Теги: Шарль Азнавур

А как вы относились к творчеству певца и актера? 3  

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  • Леня / 02.10.18 01:27
    -
    1
    +
    Стоит только молиться за его душу, чтобы ему там земля была пухом. Он потрудился на земном пути достаточно, пора уже отдыхать.
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  • Марта / 02.10.18 01:24
    -
    1
    +
    Не могу поверить, что его больше нет среди нас, удивительный был человек, который не боялся в своих песнях петь обо всем, его душа кричала. Он смог прожить долгую жизнь, но сколько бы он еще сделал, если прожил хотя бы на год побольше. Жалко.
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  • Ники / 02.10.18 01:21
    -
    1
    +
    Как жалко, что в мире стало на одного гения меньше, очень талантливый во всем, и как певец, и как актер. А работал до последнего, даже удивительно, в 94 года он еще умудрялся ездить с гастролями.
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