Клоунада Седоковой возмутила поклонников

Получив деньги за выступление на корпоративе, Анна стала жаловаться подписчикам, что публика была неблагодарной, а ее саму такие вечера унижают.

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Певица пояснила, что готовилась к выступлению вместе со своей командой, они репетировали, подбирали костюмы и делали макияж. Ради этого заработка ей пришлось отказаться от общения с детьми.

Несмотря на старания, когда Анна вышла на сцену, должного внимания к ней, как к артисту, проявлено не было. Она возмутилась, что присутствующие просто ели шашлыки и развлекались с дамами, не обращая никакого внимания на происходящее на сцене. В этот момент она почувствовала себя клоуном.

Также Анна рассказала, что ближайшее окружение посоветовало ей не принимать подобные вещи близко к сердцу. Однако она с этим не согласна. Седокова считает, что подобные выступления – это самое настоящее унижение.

Интересно, что Рита Дакота поддержала коллегу. Она отметила, что также не любит выступать перед "толстосумами", развлекающимися с девушками легкого поведения в то время, как она трудится и старается на сцене.

Не все подписчики поддержали певиц. Многие отметили, что профессию они выбрали сами. Также пользователи высказались, что певцы, обладающие намного большими талантами и более серьезным имиджем, точно также выступают в ресторанах, где все развлекаются и не жалуются на судьбу.

Фолловеры посчитали, что Анна незаслуженно возомнила себя мега звездой, забыв, что именно такие корпоративы составляют основу ее заработка.