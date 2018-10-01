Клоунада Седоковой возмутила поклонников
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Получив деньги за выступление на корпоративе, Анна стала жаловаться подписчикам, что публика была неблагодарной, а ее саму такие вечера унижают.
Певица пояснила, что готовилась к выступлению вместе со своей командой, они репетировали, подбирали костюмы и делали макияж. Ради этого заработка ей пришлось отказаться от общения с детьми.
Несмотря на старания, когда Анна вышла на сцену, должного внимания к ней, как к артисту, проявлено не было. Она возмутилась, что присутствующие просто ели шашлыки и развлекались с дамами, не обращая никакого внимания на происходящее на сцене. В этот момент она почувствовала себя клоуном.
Также Анна рассказала, что ближайшее окружение посоветовало ей не принимать подобные вещи близко к сердцу. Однако она с этим не согласна. Седокова считает, что подобные выступления – это самое настоящее унижение.
Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас , а мы устали, посидим. А ты же профессионал . Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им похуй на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет.
Интересно, что Рита Дакота поддержала коллегу. Она отметила, что также не любит выступать перед "толстосумами", развлекающимися с девушками легкого поведения в то время, как она трудится и старается на сцене.
Не все подписчики поддержали певиц. Многие отметили, что профессию они выбрали сами. Также пользователи высказались, что певцы, обладающие намного большими талантами и более серьезным имиджем, точно также выступают в ресторанах, где все развлекаются и не жалуются на судьбу.
Фолловеры посчитали, что Анна незаслуженно возомнила себя мега звездой, забыв, что именно такие корпоративы составляют основу ее заработка.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 35 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
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Чью сторону занимаете вы? 7
Лучшие комментарии
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омг 01.10.18 13:16они и есть клоуны . Дакота блин
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омг 01.10.18 13:19собирайте Кремль и Крокус, там ни жратвы ни проституток
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Наташечка 01.10.18 12:57Я тоже не согласна с ее рыданиями. Это как человеку, который обслуживает людей в банке, сидеть и жаловаться на бабушек. Какие бы они ни были, это твоя работа! Обслужи и прояви терпение.
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Asiya Одесса 01.10.18 19:50Ну а что поделать, если даже шашлык для этих не голодных зрителей, оказался интересней ее концерта.
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Medsestra 01.10.18 13:07Заплатили? Уже говори спасибо, могло и того не быть.
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Asiya Одесса / 01.10.18 19:50Ну а что поделать, если даже шашлык для этих не голодных зрителей, оказался интересней ее концерта.
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омг / 01.10.18 13:16они и есть клоуны . Дакота блин
-
Medsestra / 01.10.18 13:07Заплатили? Уже говори спасибо, могло и того не быть.
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МИТЯЙ / 01.10.18 12:58Не нравится? Пусть идет на завод. Окажется хорошим мастером, будут уважать.
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Наташечка / 01.10.18 12:57Я тоже не согласна с ее рыданиями. Это как человеку, который обслуживает людей в банке, сидеть и жаловаться на бабушек. Какие бы они ни были, это твоя работа! Обслужи и прояви терпение.