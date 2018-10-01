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Клоунада Седоковой возмутила поклонников


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Получив деньги за выступление на корпоративе, Анна стала жаловаться подписчикам, что публика была неблагодарной, а ее саму такие вечера унижают.

Певица пояснила, что готовилась к выступлению вместе со своей командой, они репетировали, подбирали костюмы и делали макияж. Ради этого заработка ей пришлось отказаться от общения с детьми.

Несмотря на старания, когда Анна вышла на сцену, должного внимания к ней, как к артисту, проявлено не было. Она возмутилась, что присутствующие просто ели шашлыки и развлекались с дамами, не обращая никакого внимания на происходящее на сцене. В этот момент она почувствовала себя клоуном.

Также Анна рассказала, что ближайшее окружение посоветовало ей не принимать подобные вещи близко к сердцу. Однако она с этим не согласна. Седокова считает, что подобные выступления – это самое настоящее унижение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус. Корпорат - это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили. И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на неё... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас , а мы устали, посидим. А ты же профессионал . Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так и эдак и пошутила и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им похуй на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришёл их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни. Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу. Я в эту профессию пришла для того , чтобы делать кого-то немножечко счастливее и точно не себя. Вы простите меня, что сорвалась. Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду. И знайте, что вы - мой свет.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Интересно, что Рита Дакота поддержала коллегу. Она отметила, что также не любит выступать перед "толстосумами", развлекающимися с девушками легкого поведения в то время, как она трудится и старается на сцене.

Не все подписчики поддержали певиц. Многие отметили, что профессию они выбрали сами. Также пользователи высказались, что певцы, обладающие намного большими талантами и более серьезным имиджем, точно также выступают в ресторанах, где все развлекаются и не жалуются на судьбу.

Фолловеры посчитали, что Анна незаслуженно возомнила себя мега звездой, забыв, что именно такие корпоративы составляют основу ее заработка. 

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 35 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 01.10.2018 Теги: анна седокова

Чью сторону занимаете вы? 7  

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