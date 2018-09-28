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Завещание Брэда Питта


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Узнав, какой злой и алчной может быть Джоли, Брэд поспешил составить завещание. Он категорически не желает, чтобы после его смерти Анджелина могла распоряжаться оставшимися деньгами.

По словам представителя Брэда Питта, в ходе затяжного бракоразводного процесса актер понял, насколько меркантильной и хладнокровной может быть его супруга. Открытие стало для него неожиданным и неприятным. Именно поэтому 54-летний актер в расцвете сил, ведущий здоровый образ жизни, решил составить завещание. Таким образом он хочет обезопасить свои средства и будущее детей.

Для этого Брэд Питт создал специальный трастовый фонд. Сразу после развода с Джоли и раздела имущества, все оставшиеся у него средства будут переведены на указанный счет. На сегодняшний день эта сумма должна составить около 250 млн. долларов.

В случае смерти актера доступ к средствам фонда будут иметь все его дети: и приемные, и родные. Нажитые артистом средства будут разделены между ними в равных долях.

Анджелине Джоли актер при этом не оставляет ни копейки. Также в завещание не включены другие родственники.

Напомним, что бракоразводный процесс между супругами идет уже 2 года. Под угрозой полностью лишиться опеки над детьми Анджелине Джоли пришлось пойти навстречу супругу и сесть с ним за стол переговоров. На данный момент по решению судьи актер имеет такие же права в отношении детей, как и Анджелина. Он может видеть их через день по 4 часа в дни учебы и по 12 часов в выходные и каникулы. 

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 54 года

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 1 Нравится 28.09.2018 Теги: Брэд Питт

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