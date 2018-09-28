Завещание Брэда Питта

Узнав, какой злой и алчной может быть Джоли, Брэд поспешил составить завещание. Он категорически не желает, чтобы после его смерти Анджелина могла распоряжаться оставшимися деньгами.

По словам представителя Брэда Питта, в ходе затяжного бракоразводного процесса актер понял, насколько меркантильной и хладнокровной может быть его супруга. Открытие стало для него неожиданным и неприятным. Именно поэтому 54-летний актер в расцвете сил, ведущий здоровый образ жизни, решил составить завещание. Таким образом он хочет обезопасить свои средства и будущее детей.

Для этого Брэд Питт создал специальный трастовый фонд. Сразу после развода с Джоли и раздела имущества, все оставшиеся у него средства будут переведены на указанный счет. На сегодняшний день эта сумма должна составить около 250 млн. долларов.

В случае смерти актера доступ к средствам фонда будут иметь все его дети: и приемные, и родные. Нажитые артистом средства будут разделены между ними в равных долях.

Анджелине Джоли актер при этом не оставляет ни копейки. Также в завещание не включены другие родственники.

Напомним, что бракоразводный процесс между супругами идет уже 2 года. Под угрозой полностью лишиться опеки над детьми Анджелине Джоли пришлось пойти навстречу супругу и сесть с ним за стол переговоров. На данный момент по решению судьи актер имеет такие же права в отношении детей, как и Анджелина. Он может видеть их через день по 4 часа в дни учебы и по 12 часов в выходные и каникулы.