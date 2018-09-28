Завещание Брэда Питта
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Узнав, какой злой и алчной может быть Джоли, Брэд поспешил составить завещание. Он категорически не желает, чтобы после его смерти Анджелина могла распоряжаться оставшимися деньгами.
По словам представителя Брэда Питта, в ходе затяжного бракоразводного процесса актер понял, насколько меркантильной и хладнокровной может быть его супруга. Открытие стало для него неожиданным и неприятным. Именно поэтому 54-летний актер в расцвете сил, ведущий здоровый образ жизни, решил составить завещание. Таким образом он хочет обезопасить свои средства и будущее детей.
Для этого Брэд Питт создал специальный трастовый фонд. Сразу после развода с Джоли и раздела имущества, все оставшиеся у него средства будут переведены на указанный счет. На сегодняшний день эта сумма должна составить около 250 млн. долларов.
В случае смерти актера доступ к средствам фонда будут иметь все его дети: и приемные, и родные. Нажитые артистом средства будут разделены между ними в равных долях.
Анджелине Джоли актер при этом не оставляет ни копейки. Также в завещание не включены другие родственники.
Напомним, что бракоразводный процесс между супругами идет уже 2 года. Под угрозой полностью лишиться опеки над детьми Анджелине Джоли пришлось пойти навстречу супругу и сесть с ним за стол переговоров. На данный момент по решению судьи актер имеет такие же права в отношении детей, как и Анджелина. Он может видеть их через день по 4 часа в дни учебы и по 12 часов в выходные и каникулы.
Краткая информация о Брэде Питте
Имя: Брэд Питт
День рождения: 18.12.1963
Возраст: 54 года
Место рождения: США
Рост: 180 см
Вес: 88 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Брэд поступил правильно? 7
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111111 / 28.09.18 23:47Всё правильно сделал, а той мегере подлой ничего нельзя оставлять)). Да и лучше бы вообще никогда с ней не связывался. Ну и раньше в молодости она была не ахти по поведению, а сейчас так скатилась излишне и меры не знает. За годы брака с ней он совсем зачах и дочки растут странными... - Это ведь очень показательно!)
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Кукуруза / 28.09.18 18:34Или перед тем как жениться опять ;) Хороший отец он.
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Лада / 28.09.18 14:03У Джоли своих денег хватает. Ещё неизвестно, как жизнь сложится. Я бы своё завещание, если были бы миллионы в долларах, не озвучивала бы.
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exXtaZzy / 28.09.18 11:32Справедливо. Постелил мужик соломку, позаботился о детях.
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Dark / 28.09.18 11:24Да, в результате развода, как ни крути, Джоли приличный куш достанется, а остатки детям.
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Греш[НИК] / 28.09.18 11:19Круто, что разделил все между детьми в равных долях, не деля их самих на родных и приемных.
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Сherry / 28.09.18 11:09Конечно, молодец! Развод обычно вскрывает, кто и что из себя представляет на самом деле.