 
 
 

 
 
На главную
 
 

Гвинет Пэлтроу выходит замуж


0 0

На этой неделе Гвинет Пэлтроу выходит замуж. Актриса сочетается браком с продюсером «Американской истории ужасов» Брэдом Фэлчаком. Об этом сообщили источники, близкие к паре, изданию People.

На вечеринку по поводу их помолвки, состоявшуюся в апреле в Лос-Анджелесе, было приглашено множество знаменитостей и важных персон. Пэлтроу подтвердила помолвку в журнале Goop в январе, разместив черно-белую фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с возлюбленным.

«На середине жизни я попыталась осмыслить, какой сложной может быть романтическая любовь, - говорит Пэлтроу о том, каково это - выходить замуж во второй раз. - Я решила снова попробовать. И не только потому, что я нашла мужчину, с которым хочу быть вместе, но и потому, что я приняла все те нарушающие привычный покой и обогащающие душу возможности, которые все это приносит».

Пара официально сообщила о своих отношениях в апреле 2014 года на дне рождения Роберта Дауни-младшего. До этого они были вместе около года, но при этом им удавалось сохранить это в тайне. Актриса описывает свой роман с Фэлчаком как «первые взрослые отношения», несмотря на то, что ранее Гвинет 10 лет была замужем за Крисом Мартином из группы Coldplay.

«Впервые я чувствую, что нахожусь во взрослых отношениях, - признается она. - Иногда от этого немного некомфортно, так как это накладывает много обязательств и требует такого уровня интимности и общения, каких я не знала. Именно этого я и боялась раньше».

У Пэлтроу есть тринадцатилетняя дочь Эппл и одиннадцатилетний сын Мозес от Мартина. У Фэлчака также имеются двое детей от предыдущего брака, который закончился в марте 2013 года.

Краткая информация о Гвинет Пэлтроу

Имя: Гвинет Пэлтроу

День рождения: 27.09.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Лос-Анджелес

Рост: 172 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актриса, продюсер

Смотреть фотографии с Гвинет Пэлтроу

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2018 Теги: Гвинет Пэлтроу

Вы рады за актрису? 5  

Оставить комментарий
  • Галя / 29.09.18 01:44
    -
    0
    +
    А зачем? Дети это обуза, тем более у нее была депрессия после вторых родов, они уже в возрасте, я бы им пожелала просто получать удовольствие от жизни и жить, наслаждаясь обществом друг друга, тем более дети уже есть. Стоит еще учитывать, что роды после 40 это риск родить больного ребенка, рожать надо молодым.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марта / 29.09.18 01:41
    -
    0
    +
    Ей 46 лет, при нынешнем раскладе она могла бы еще родить, интересно, есть ли у нее такие планы с будущим супругом? Я была бы рада за нее, если она обзавелась бы еще ребеночком.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мария / 29.09.18 01:38
    -
    0
    +
    Недавно я читала новость о том, что у нее была послеродовая депрессия, жалко ее, интересно, а как примет новый муж ее детей?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лиззи Мак / 29.09.18 00:55
    -
    0
    +
    Очередная звездная пара, которая вскоре расстанется, не верю я в долгие браки у звезд, они все такие ветреные.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • tanuki / 29.09.18 00:53
    -
    0
    +
    Очень талантливая актриса, все ждала, когда у них будет свадьба, вроде о помолвке уже давно сообщили.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору