Гвинет Пэлтроу выходит замуж
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На этой неделе Гвинет Пэлтроу выходит замуж. Актриса сочетается браком с продюсером «Американской истории ужасов» Брэдом Фэлчаком. Об этом сообщили источники, близкие к паре, изданию People.
На вечеринку по поводу их помолвки, состоявшуюся в апреле в Лос-Анджелесе, было приглашено множество знаменитостей и важных персон. Пэлтроу подтвердила помолвку в журнале Goop в январе, разместив черно-белую фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с возлюбленным.
«На середине жизни я попыталась осмыслить, какой сложной может быть романтическая любовь, - говорит Пэлтроу о том, каково это - выходить замуж во второй раз. - Я решила снова попробовать. И не только потому, что я нашла мужчину, с которым хочу быть вместе, но и потому, что я приняла все те нарушающие привычный покой и обогащающие душу возможности, которые все это приносит».
Пара официально сообщила о своих отношениях в апреле 2014 года на дне рождения Роберта Дауни-младшего. До этого они были вместе около года, но при этом им удавалось сохранить это в тайне. Актриса описывает свой роман с Фэлчаком как «первые взрослые отношения», несмотря на то, что ранее Гвинет 10 лет была замужем за Крисом Мартином из группы Coldplay.
«Впервые я чувствую, что нахожусь во взрослых отношениях, - признается она. - Иногда от этого немного некомфортно, так как это накладывает много обязательств и требует такого уровня интимности и общения, каких я не знала. Именно этого я и боялась раньше».
У Пэлтроу есть тринадцатилетняя дочь Эппл и одиннадцатилетний сын Мозес от Мартина. У Фэлчака также имеются двое детей от предыдущего брака, который закончился в марте 2013 года.
Краткая информация о Гвинет Пэлтроу
Имя: Гвинет Пэлтроу
День рождения: 27.09.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Лос-Анджелес
Рост: 172 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актриса, продюсер
Фотографии
Фотографии
Вы рады за актрису? 5
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Галя / 29.09.18 01:44А зачем? Дети это обуза, тем более у нее была депрессия после вторых родов, они уже в возрасте, я бы им пожелала просто получать удовольствие от жизни и жить, наслаждаясь обществом друг друга, тем более дети уже есть. Стоит еще учитывать, что роды после 40 это риск родить больного ребенка, рожать надо молодым.
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Марта / 29.09.18 01:41Ей 46 лет, при нынешнем раскладе она могла бы еще родить, интересно, есть ли у нее такие планы с будущим супругом? Я была бы рада за нее, если она обзавелась бы еще ребеночком.
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Мария / 29.09.18 01:38Недавно я читала новость о том, что у нее была послеродовая депрессия, жалко ее, интересно, а как примет новый муж ее детей?
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Лиззи Мак / 29.09.18 00:55Очередная звездная пара, которая вскоре расстанется, не верю я в долгие браки у звезд, они все такие ветреные.
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tanuki / 29.09.18 00:53Очень талантливая актриса, все ждала, когда у них будет свадьба, вроде о помолвке уже давно сообщили.