На этой неделе Гвинет Пэлтроу выходит замуж. Актриса сочетается браком с продюсером «Американской истории ужасов» Брэдом Фэлчаком. Об этом сообщили источники, близкие к паре, изданию People.

На вечеринку по поводу их помолвки, состоявшуюся в апреле в Лос-Анджелесе, было приглашено множество знаменитостей и важных персон. Пэлтроу подтвердила помолвку в журнале Goop в январе, разместив черно-белую фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с возлюбленным.

«На середине жизни я попыталась осмыслить, какой сложной может быть романтическая любовь, - говорит Пэлтроу о том, каково это - выходить замуж во второй раз. - Я решила снова попробовать. И не только потому, что я нашла мужчину, с которым хочу быть вместе, но и потому, что я приняла все те нарушающие привычный покой и обогащающие душу возможности, которые все это приносит».

Пара официально сообщила о своих отношениях в апреле 2014 года на дне рождения Роберта Дауни-младшего. До этого они были вместе около года, но при этом им удавалось сохранить это в тайне. Актриса описывает свой роман с Фэлчаком как «первые взрослые отношения», несмотря на то, что ранее Гвинет 10 лет была замужем за Крисом Мартином из группы Coldplay.

«Впервые я чувствую, что нахожусь во взрослых отношениях, - признается она. - Иногда от этого немного некомфортно, так как это накладывает много обязательств и требует такого уровня интимности и общения, каких я не знала. Именно этого я и боялась раньше».

У Пэлтроу есть тринадцатилетняя дочь Эппл и одиннадцатилетний сын Мозес от Мартина. У Фэлчака также имеются двое детей от предыдущего брака, который закончился в марте 2013 года.