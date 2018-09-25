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Спирс согласилась на условия мужа


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Бритни полностью оплачивает учебу детям, а на их бытовые нужды ежемесячно переводит Кевину Федерлайну по 20 000 долларов.

В последнее время бывший муж звезды стал жаловаться, что этих средств на содержание двоих подростков ему недостаточно. Вслед за жалобами, он подал иск в суд с просьбой увеличить сумму алиментов еще на 25 000 долларов. С таким предложением Бритни была не согласна. Судебные тяжбы затянулись.

Когда суд вынес решение о том, что оплату судебных издержек в размере 100 000 долларов будет производить Бритни, женщина поняла, что судья явно не на ее стороне и доказать свою точку зрения ей не удастся.

Спирс решила прекратить эту войну. Она согласилась подписать с супругом мировое соглашение. На данный момент точная сумма алиментов, на которой сошлись стороны, не разглашается.

Бритни таким положением вещей недовольна. Еще в суде она пыталась доказать, что на выделяемые средства Кевин содержит не только их общих детей, но и еще троих отпрысков от других женщин. Интересно, что еще двое детей Федерлайна живут с сыновьями Спирс под одной крышей, а третьего ребенка воспитывает бывшая любовница Кевина. 

Краткая информация о Бритни Спирс

Имя: Бритни Спирс

День рождения: 02.12.1981

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Маккомб, США

Рост: 163 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 25.09.2018 Теги: Бритни Спирс

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