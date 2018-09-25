Спирс согласилась на условия мужа
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Бритни полностью оплачивает учебу детям, а на их бытовые нужды ежемесячно переводит Кевину Федерлайну по 20 000 долларов.
В последнее время бывший муж звезды стал жаловаться, что этих средств на содержание двоих подростков ему недостаточно. Вслед за жалобами, он подал иск в суд с просьбой увеличить сумму алиментов еще на 25 000 долларов. С таким предложением Бритни была не согласна. Судебные тяжбы затянулись.
Когда суд вынес решение о том, что оплату судебных издержек в размере 100 000 долларов будет производить Бритни, женщина поняла, что судья явно не на ее стороне и доказать свою точку зрения ей не удастся.
Спирс решила прекратить эту войну. Она согласилась подписать с супругом мировое соглашение. На данный момент точная сумма алиментов, на которой сошлись стороны, не разглашается.
Бритни таким положением вещей недовольна. Еще в суде она пыталась доказать, что на выделяемые средства Кевин содержит не только их общих детей, но и еще троих отпрысков от других женщин. Интересно, что еще двое детей Федерлайна живут с сыновьями Спирс под одной крышей, а третьего ребенка воспитывает бывшая любовница Кевина.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
В ситуации Кевина и Бритни на чьей стороне находитесь вы? 4
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Упс / 25.09.18 16:09Стремный это Кевин. Выглядит отвратительно, плачется, что доходы упали, позорище….
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Милая / 25.09.18 16:07Мне кажется, она за это время просто-напросто отвыкла жить с детьми. Это уже подростки, парни, а у нее тут личная жизнь и мужик не намного старше детей. Куда их забирать?
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Ник / 25.09.18 16:06Странные законы. По большому счету, могла бы детей себе обратно отсудить. Уже не пьет, работа есть. Их обеспечивает она. Почему они живут отдельно?