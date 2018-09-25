Спирс согласилась на условия мужа

Бритни полностью оплачивает учебу детям, а на их бытовые нужды ежемесячно переводит Кевину Федерлайну по 20 000 долларов.

В последнее время бывший муж звезды стал жаловаться, что этих средств на содержание двоих подростков ему недостаточно. Вслед за жалобами, он подал иск в суд с просьбой увеличить сумму алиментов еще на 25 000 долларов. С таким предложением Бритни была не согласна. Судебные тяжбы затянулись.

Когда суд вынес решение о том, что оплату судебных издержек в размере 100 000 долларов будет производить Бритни, женщина поняла, что судья явно не на ее стороне и доказать свою точку зрения ей не удастся.

Спирс решила прекратить эту войну. Она согласилась подписать с супругом мировое соглашение. На данный момент точная сумма алиментов, на которой сошлись стороны, не разглашается.

Бритни таким положением вещей недовольна. Еще в суде она пыталась доказать, что на выделяемые средства Кевин содержит не только их общих детей, но и еще троих отпрысков от других женщин. Интересно, что еще двое детей Федерлайна живут с сыновьями Спирс под одной крышей, а третьего ребенка воспитывает бывшая любовница Кевина.