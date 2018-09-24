Супруга Хабенского опять беременна

В сети появилась информация о том, что жена Константина Хабенского ждет второго ребенка. Основанием для подобных предположений стали случайно сделанные снимки, на которых виден заметно округлившийся живот Ольги.

Сам Константин никак данную информацию не комментирует. Он ведет скрытный образ жизни и предает огласке исключительно рабочие моменты.

В ближайшем окружении артиста сказали, что предположения о беременности супруги Хабенского верные. Пара действительно ждет ребенка. Появится он примерно в декабре этого года.

Отметим, что для Константина это будет уже третий ребенок. Первого старшего сына родила ему журналистка Анастасия, которая вскоре после родов скончалась от онкологического заболевания.

Второй ребенок появился в браке с Ольгой Литвиновой. Их общая дочь родилась в 2016 году. Брак с Ольгой Константин скрыл. Журналисты и поклонники узнали о нем намного позже фактической даты бракосочетания.

Точно также неожиданностью для всех стало появление в жизни Константина дочери. Малышку прессе до сих пор запечатлеть не удалось. Журналисты предполагают, что после покупки недвижимости в Испании, Константин отправил маленькую Сашу в другую страну, где сейчас уже проживает мама Константина и его 10-летний сын Иван. .

Поклонники тем временем рады за актера. Если информация подтвердится, он официально станет многодетным отцом.