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Джейн Фонда рассказала о пластике


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Едва ли кто-нибудь будет отрицать, что и в свои 80 лет Джейн Фонда (Jane Fonda) выглядит потрясающе. Обладательница «Оскара», активистка и создательница империи по выпуску фитнес-видео в молодые годы сражалась с булимией. Сейчас Джейн признается, что ее внешний вид - это не только хорошие гены и удача.

«Я рада, что хорошо выгляжу для своих лет, но я делала пластическую операцию и не собираюсь врать об этом», - рассказала она в новом документальном фильме о ее жизни, снятом каналом НВО.

Актриса призналась, что делала коррекцию линии подбородка и глаз. «С одной стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось что-то такое делать с собой, чтобы чувствовать себя хорошо, - говорит она. - Было бы лучше обойтись без этого. Мне нравятся старые лица, познавшие жизнь лица. Мне нравится лицо Ванессы Редгрейв. Я бы хотела быть смелее. Но я такая, какая есть».

Джейн сохранила великолепную фигуру, она говорит о любви к пилатесу и о том, что по-прежнему делает физические упражнения. «Теперь только медленнее, чем раньше», - говорит она. Актриса также отмечает важность правильной осанки, чтобы хорошо выглядеть. «Возраст - это не только хронологическое понятие, - заявляет она. - Это еще и то, как человек ведет себя».

Ранее актриса признавалась, что занимается своей внешностью из-за невысокой самооценки. По ее словам, она не очень любит себя и постоянно стремится что-то в себе улучшить. Причем стремление к перфекционизму у нее с детства, поскольку отец всегда убежал дочь в том, что пока она не будет выглядеть, как само совершенство, ее никто не полюбит.


0 Не нравится 1 Нравится 20.09.2018 Теги: Джейн Фонда

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