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Алек Болдуин выдал племянницу


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Алек Болдуин (Alec Baldwin) подтвердил новость о том, что его племянница Хейли тайно вышла замуж за Джастина Бибера. В понедельник, появившись на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми», актер сказал в интервью Access, что Хейли и Бибер уже сказали свое «согласны».

Слухи ходят с тех пор, как Хейли удалила твит о том, что «она еще не замужем». Близкий друг пары сообщил изданию PEOPLE, что она написала это по той причине, что считает запись гражданского состояния и «настоящую» свадьбу разными вещами.

«То, что происходит при регистрации брака, имеет отношение только к закону. А настоящее бракосочетание - это то, что происходит в храме, под взорами Бога и близких людей, - сказал источник, подтверждая тем самым, что официально Хейли и Джастин поженились. - Они планируют вскоре провести церемонию и отпраздновать событие с семьей и друзьями. Они хотят, чтобы свидетелями их союза были Господь и все близкие им люди».

У Алека же имеется совет новобрачным, который он озвучил на ковровой дорожке. «Когда вы женитесь, это будет работать, только если вы будете вместе, - сказал он. - Нужно совмещать расписания и дела так, чтобы как можно больше времени проводить вместе. Я намного старше них, но женился только недавно, всего несколько лет назад. У нас с женой четверо детей, полно маленьких детей. В моей семье это работает. Иногда мне предлагают работу, но говорят, что не могут взять на съемки мою семью и мне придется много времени пробыть вдали от них. Тогда я отказываюсь».

В четверг на прошлой неделе Джастин и его невеста Хейли Болдуин были замечены возле здания суда в Нью-Йорке, где производится запись актов гражданского состояния.

Краткая информация об Алеке Болдуине

Имя: Алек Болдуин

День рождения: 03.04.1958

Возраст: 60 лет

Место рождения: г. Эмитвилле, США

Рост: 183 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: актер, продюсер, режиссер

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0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2018 Теги: Алек Болдуин

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