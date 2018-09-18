Алек Болдуин выдал племянницу
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Алек Болдуин (Alec Baldwin) подтвердил новость о том, что его племянница Хейли тайно вышла замуж за Джастина Бибера. В понедельник, появившись на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми», актер сказал в интервью Access, что Хейли и Бибер уже сказали свое «согласны».
Слухи ходят с тех пор, как Хейли удалила твит о том, что «она еще не замужем». Близкий друг пары сообщил изданию PEOPLE, что она написала это по той причине, что считает запись гражданского состояния и «настоящую» свадьбу разными вещами.
«То, что происходит при регистрации брака, имеет отношение только к закону. А настоящее бракосочетание - это то, что происходит в храме, под взорами Бога и близких людей, - сказал источник, подтверждая тем самым, что официально Хейли и Джастин поженились. - Они планируют вскоре провести церемонию и отпраздновать событие с семьей и друзьями. Они хотят, чтобы свидетелями их союза были Господь и все близкие им люди».
У Алека же имеется совет новобрачным, который он озвучил на ковровой дорожке. «Когда вы женитесь, это будет работать, только если вы будете вместе, - сказал он. - Нужно совмещать расписания и дела так, чтобы как можно больше времени проводить вместе. Я намного старше них, но женился только недавно, всего несколько лет назад. У нас с женой четверо детей, полно маленьких детей. В моей семье это работает. Иногда мне предлагают работу, но говорят, что не могут взять на съемки мою семью и мне придется много времени пробыть вдали от них. Тогда я отказываюсь».
В четверг на прошлой неделе Джастин и его невеста Хейли Болдуин были замечены возле здания суда в Нью-Йорке, где производится запись актов гражданского состояния.
Краткая информация об Алеке Болдуине
Имя: Алек Болдуин
День рождения: 03.04.1958
Возраст: 60 лет
Место рождения: г. Эмитвилле, США
Рост: 183 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: актер, продюсер, режиссер
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А вы рады за пару? 5
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Кира / 19.09.18 02:18Я вообще не верю, что эти звезды способны любить, у них больше все напоказ делается.
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Рита / 19.09.18 02:17Ну почему надо во всем видеть подвох, они молодые, гормоны, влюбленность, я все же хочу верить в искренность и их счастье.
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Соня / 19.09.18 02:15Мне кажется, что он бабник и будет ей изменять, а женился, потому что она племянница известного актера.
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Варя / 19.09.18 02:14Я рада, что Джастин остепенился, пора ему уже и семью заводить, к тому же хорошую девушку нашел, а Селена ему не пара все же была.
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Лиза / 19.09.18 02:13Что-то уже раздули из их бракосочетания какую-то сенсацию, ну поженились, рада за них, еще, может, тысячу раз разведутся, они молодые, пока гормоны бушуют, а там видно будет, как их жизнь совместная повернется. Алек прав, жизнь совместная это не такая уж простая вещь, не все выдерживают.