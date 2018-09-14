Джастин Бибер – танцы в парке
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Джимми Фэллон и Джастин Бибер устроили большой сюрприз посетителям Центрального парка Нью-Йорка, правда, судя по всему, люди не понимали, что за звезды были перед ними. Замаскировавшись, надев костюмы, солнечные очки, парики и поддельные усы, Джимми и Джастин направились в парк для того, чтобы устроить челлендж «музыкальной фотобомбы».
Они танцевали и беззвучно подпевали хиту Бибера What Do You Mean? прямо на виду у ничего не подозревающих прохожих. Со стороны было видно, что звезды получают массу удовольствия.
В конце концов их веселье стало заразительным, и к ним присоединились дети и некоторые из проходивших мимо людей. Впрочем, по завершении своего представления Фэллон и Бибер сняли свою маскировку и показали себя окружавшим их людям. «О, Господи, Джастин!» - тут же закричали девочки-подростки, немедленно выстроившиеся в очередь, чтобы сделать селфи со звездой.
Представление звезд было неспроста. Впервые вечернее шоу Джимми Фэллона передавалось в прямом эфире со сцены посреди парка. «Это важно для нас. Ни одно другое шоу еще не делало этого», - сказал Джимми изданию PEOPLE. Говоря о части шоу с Бибером, которое было записано в августе, он сказал, что у них имеется множество сюрпризов. «Мы побывали в Центральном парке, - сказал он. - И там записали видео с одним нашим другом, чьем имя я не хочу называть, но оно рифмуется с Джастин Грибер. Оно довольно глупое, но очень забавное».
В четверг, когда вышло в эфир шоу с этой записью, Джастин и его невеста Хейли Болдуин были замечены возле здания суда в Нью-Йорке, где производится запись актов гражданского состояния. Служащий суда уверяет, что ему удалось услышать, как Джастин говорил Хейли: «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, детка».
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
А вам как такой перформанс? 5
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Мисси / 15.09.18 01:24Интригу какую сделали, молодцы, правда, народ недоумевал больше, чем решался присоединиться к веселью, думали, что сумасшедшие какие-то)
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Ева / 15.09.18 01:22Какой же он страшный, этот Бибер, он вырос и очень изменился, раньше был симпатичнее. И почему у него так много поклонниц, ума не приложу, ведь ничего в нем смазливого нет.
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Рита / 15.09.18 01:19Я бы сразу его узнала, даже в маскировке, мне очень нравится этот певец, я завидую тем девчонкам, которым выпал шанс с ним сфоткаться.
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Ирина / 15.09.18 01:13Устраивать шоу в парке - это действительно находка, ролик мне понравился, ребята забавлялись, шутили, народ веселили, так что ничего плохого не вижу.
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Лиза / 15.09.18 01:01Ну и шуты, у нас бы их засмеяли, ну или побили)