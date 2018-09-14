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Джастин Бибер – танцы в парке


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Джимми Фэллон и Джастин Бибер устроили большой сюрприз посетителям Центрального парка Нью-Йорка, правда, судя по всему, люди не понимали, что за звезды были перед ними. Замаскировавшись, надев костюмы, солнечные очки, парики и поддельные усы, Джимми и Джастин направились в парк для того, чтобы устроить челлендж «музыкальной фотобомбы».

Они танцевали и беззвучно подпевали хиту Бибера What Do You Mean? прямо на виду у ничего не подозревающих прохожих. Со стороны было видно, что звезды получают массу удовольствия.

В конце концов их веселье стало заразительным, и к ним присоединились дети и некоторые из проходивших мимо людей. Впрочем, по завершении своего представления Фэллон и Бибер сняли свою маскировку и показали себя окружавшим их людям. «О, Господи, Джастин!» - тут же закричали девочки-подростки, немедленно выстроившиеся в очередь, чтобы сделать селфи со звездой.

Представление звезд было неспроста. Впервые вечернее шоу Джимми Фэллона передавалось в прямом эфире со сцены посреди парка. «Это важно для нас. Ни одно другое шоу еще не делало этого», - сказал Джимми изданию PEOPLE. Говоря о части шоу с Бибером, которое было записано в августе, он сказал, что у них имеется множество сюрпризов. «Мы побывали в Центральном парке, - сказал он. - И там записали видео с одним нашим другом, чьем имя я не хочу называть, но оно рифмуется с Джастин Грибер. Оно довольно глупое, но очень забавное».

В четверг, когда вышло в эфир шоу с этой записью, Джастин и его невеста Хейли Болдуин были замечены возле здания суда в Нью-Йорке, где производится запись актов гражданского состояния. Служащий суда уверяет, что ему удалось услышать, как Джастин говорил Хейли: «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, детка».

Краткая информация о Джастине Бибере

Имя: Джастин Бибер

День рождения: 01.03.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, актер

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2018 Теги: Джастин Бибер

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