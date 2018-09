Джастин Бибер – танцы в парке

Джимми Фэллон и Джастин Бибер устроили большой сюрприз посетителям Центрального парка Нью-Йорка, правда, судя по всему, люди не понимали, что за звезды были перед ними. Замаскировавшись, надев костюмы, солнечные очки, парики и поддельные усы, Джимми и Джастин направились в парк для того, чтобы устроить челлендж «музыкальной фотобомбы».

Они танцевали и беззвучно подпевали хиту Бибера What Do You Mean? прямо на виду у ничего не подозревающих прохожих. Со стороны было видно, что звезды получают массу удовольствия.

В конце концов их веселье стало заразительным, и к ним присоединились дети и некоторые из проходивших мимо людей. Впрочем, по завершении своего представления Фэллон и Бибер сняли свою маскировку и показали себя окружавшим их людям. «О, Господи, Джастин!» - тут же закричали девочки-подростки, немедленно выстроившиеся в очередь, чтобы сделать селфи со звездой.

Представление звезд было неспроста. Впервые вечернее шоу Джимми Фэллона передавалось в прямом эфире со сцены посреди парка. «Это важно для нас. Ни одно другое шоу еще не делало этого», - сказал Джимми изданию PEOPLE. Говоря о части шоу с Бибером, которое было записано в августе, он сказал, что у них имеется множество сюрпризов. «Мы побывали в Центральном парке, - сказал он. - И там записали видео с одним нашим другом, чьем имя я не хочу называть, но оно рифмуется с Джастин Грибер. Оно довольно глупое, но очень забавное».

В четверг, когда вышло в эфир шоу с этой записью, Джастин и его невеста Хейли Болдуин были замечены возле здания суда в Нью-Йорке, где производится запись актов гражданского состояния. Служащий суда уверяет, что ему удалось услышать, как Джастин говорил Хейли: «Не могу дождаться, когда женюсь на тебе, детка».