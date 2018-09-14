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Данко подался в депутаты


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Певца избрали и теперь он намерен решать вопросы медицины.

Певец Данко сообщил поклонникам, что он будет представлять их интересы на политическом уровне. В течение трех месяцев он активно занимался общественной деятельностью и теперь Данко избран депутатом поселка Десеновск, который входит в Новомосковский административный округ.

Официально в свою новую должность Александр вступит в конце сентября. По его словам, он будет заниматься вопросами спорта, культуры, а также медицины. Особенно его волнует последний пункт. По словам Данко, в поселении, от которого он и был избран, медицина развита крайне плохо. На лицо нехватка врачей общей практики.

Исполнитель рассказал, что проблем на самом деле очень много и описать в двух словах предстоящие ему объемы работы, сложно.

Отметим, что у Данко складывается не только карьера, но и личная жизнь. На данный момент он встречается с ди-джеем Марией Силуяновой. Певец счастлив и часто публикует совместные снимки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@siluyanova #danko

Публикация от Данко (@danko_star)

Есть у Данко и семья, из которой он не так давно ушел. С матерью своих дочерей певец прожил больше 10 лет. Их взаимоотношения осложнило появление в семье ребенка с диагнозом ДЦП.

Бывшая жена Наталья добивалась, чтобы Данко выплачивал ей алименты и помогал с дочерью-инвалидом. Для этого она обратилась к Екатерине Гордон. Когда вопрос был урегулирован, Наталья призналась, что пошла к адвокатам не для того, чтобы довести дело до суда. Ее интересовало урегулирование конфликта мирным путем и она очень благодарна адвокатам Екатерины, что они помогли договориться с Данко. 

Краткая информация о Данко

Имя: Данко

Отчество: Валерьевич

День рождения: 20.03.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 180 см

Вес: 82 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2018 Теги: Данко

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