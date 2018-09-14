Данко подался в депутаты
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Певца избрали и теперь он намерен решать вопросы медицины.
Певец Данко сообщил поклонникам, что он будет представлять их интересы на политическом уровне. В течение трех месяцев он активно занимался общественной деятельностью и теперь Данко избран депутатом поселка Десеновск, который входит в Новомосковский административный округ.
Официально в свою новую должность Александр вступит в конце сентября. По его словам, он будет заниматься вопросами спорта, культуры, а также медицины. Особенно его волнует последний пункт. По словам Данко, в поселении, от которого он и был избран, медицина развита крайне плохо. На лицо нехватка врачей общей практики.
Исполнитель рассказал, что проблем на самом деле очень много и описать в двух словах предстоящие ему объемы работы, сложно.
Отметим, что у Данко складывается не только карьера, но и личная жизнь. На данный момент он встречается с ди-джеем Марией Силуяновой. Певец счастлив и часто публикует совместные снимки.
Есть у Данко и семья, из которой он не так давно ушел. С матерью своих дочерей певец прожил больше 10 лет. Их взаимоотношения осложнило появление в семье ребенка с диагнозом ДЦП.
Бывшая жена Наталья добивалась, чтобы Данко выплачивал ей алименты и помогал с дочерью-инвалидом. Для этого она обратилась к Екатерине Гордон. Когда вопрос был урегулирован, Наталья призналась, что пошла к адвокатам не для того, чтобы довести дело до суда. Ее интересовало урегулирование конфликта мирным путем и она очень благодарна адвокатам Екатерины, что они помогли договориться с Данко.
Краткая информация о Данко
Имя: Данко
Отчество: Валерьевич
День рождения: 20.03.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 180 см
Вес: 82 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певец
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Данко способен справиться с новыми обязанностями? 5
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Апельсиновая / 14.09.18 16:16Почему у на каждый певец ртом пренепременно рвётся депутатствовать?
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Gipnoze / 14.09.18 15:51Нехорошее нутро, костюмчик и баба вульгарного вида с «двумя высшими» - все признаки местечкового депутата. Куда же ему еще идти, как не в политику!..
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Рамина / 14.09.18 15:37Как же достал этот шоу-бизнес в депутатах. Неужели нет нормальных управленцев, действительно понимающих, что к чему?
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Sindi / 14.09.18 15:36Я вас умоляю вас. Он никогда не отличался мужскими поступками. Мутный мужик.
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Мария / 14.09.18 15:35Данко Валерьевич)))))) Хохмите Клео? Он с семьей не смог управиться…