Алкоголизм Аффлека разрушает карьеру
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Актер лишился главной роли. Когда он вернется к съемкам, неизвестно.
Знаменитый актер должен был приступить к съемкам фильма про супергероев. Продюсеры киноленты, оценив все риски и основываясь на последних новостях о состоянии Аффлека, приняли решение отдать роль Бэтмена другому.
Теперь на съемочной площадке Бена заменит 47-летний Джон Хэмм. Поклонникам телесериалов он известен по ленте «Безумцы».
Джон рассказал журналистам, что он доволен поступившим ему предложением. В последнее время актер активно трудится в спортзале и уверен, что костюм Бэтмена придется ему впору. Попутно Джон открыл секрет: несмотря на свою превосходную физическую форму, спортзал он не любит.
Хэмм отметил, что сыграть роль Бэтмена ему особо приятно, поскольку он с детства является поклонником комиксов. О супергероях Джон знает абсолютно все, он фанат данного жанра.
Бену Аффлеку тем временем предстоит разобраться со своим пагубным пристрастием. Его третий срыв с последующим лечением в клинике стал результатом затяжной судебной тяжбы с Дженифер Гарнер. Актеры больше года делили имущество и определялись с вопросом опеки над общими детьми.
Краткая информация о Бене Аффлеке
Имя: Бен Аффлек
День рождения: 15.08.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Беркли, США
Рост: 189 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер, сценарист
Фотографии
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Как вы относитесь к такой замене состава актеров? 3
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VTF / 14.09.18 14:46В который раз убеждаюсь: проблемы не в деньгах, беды сидят в головах. Что у богатых, что у бедных муть в жизни может быть одинаковой.
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Fancy / 14.09.18 14:39Ни того, ни другого не знаю, но если смотреть будет нечего, на супергероев посмотрю.
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МаЛаЯ / 14.09.18 14:35По большому счету мне всё равно. Фильмы с супергероями я все равно не смотрю, они мне абсолютно не интересны. А вот то, что Аффлек спивается, конечно же, печально. Как актер он мне нравился. Другие фильмы с его участием я с удовольствием смотрела.