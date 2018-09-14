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Алкоголизм Аффлека разрушает карьеру


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Актер лишился главной роли. Когда он вернется к съемкам, неизвестно.

Знаменитый актер должен был приступить к съемкам фильма про супергероев. Продюсеры киноленты, оценив все риски и основываясь на последних новостях о состоянии Аффлека, приняли решение отдать роль Бэтмена другому.

Теперь на съемочной площадке Бена заменит 47-летний Джон Хэмм. Поклонникам телесериалов он известен по ленте «Безумцы».

Джон рассказал журналистам, что он доволен поступившим ему предложением. В последнее время актер активно трудится в спортзале и уверен, что костюм Бэтмена придется ему впору. Попутно Джон открыл секрет: несмотря на свою превосходную физическую форму, спортзал он не любит.

Хэмм отметил, что сыграть роль Бэтмена ему особо приятно, поскольку он с детства является поклонником комиксов. О супергероях Джон знает абсолютно все, он фанат данного жанра.

Бену Аффлеку тем временем предстоит разобраться со своим пагубным пристрастием. Его третий срыв с последующим лечением в клинике стал результатом затяжной судебной тяжбы с Дженифер Гарнер. Актеры больше года делили имущество и определялись с вопросом опеки над общими детьми.

Краткая информация о Бене Аффлеке

Имя: Бен Аффлек

День рождения: 15.08.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Беркли, США

Рост: 189 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 14.09.2018 Теги: Бен Аффлек

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