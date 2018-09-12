Алексей Воробьев нарастил волосы
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Длинные пряди актера ввели поклонников в ступор. Увидеть такое они не ожидали.
Алексей Воробьев, который всегда тщательно следит за внешностью и появляется перед поклонниками одетый с иголочки и с идеально уложенными волосами, в этот раз очень сильно удивил подписчиков.
Алексей опубликовал в сети инстаграм собственное селфи с длинными прядями вместо аккуратной прически. Пользователи наперебой кинулись узнавать у кумира, зачем ему такая шевелюра.
Актер слукавил. Он рассказал, что нарастил волосы в ответ на просьбы пользователей изменить имидж. Также Воробьев отметил, что с такой прической поклонники смогут видеть его в обычной жизни и это не шутка.
Many of you asked me to change my hairstyle. I've been looking for a good hairstylist for a long time, because I decided to put an extensions on my hair to look more fashionable and mysterious. And here's my new style !!!! Let me know what you think about it, I hope you like it ! ❤️ RUS : Многие просили меня поменять наконец прическу. Я долго искал мастеров, которые могу быстро и качественно нарастить волосы, чтобы придать мне модной и дерзкой загадочности🔥. И вот мой новый стиль!!!! Как вам?
В следующем посте актер опубликовал видео, на котором гримеры сделали ему усы. И только после этого Алексей признался, что его новый внешний вид – это просто дань профессии. Именно в такой ипостаси увидят его поклонники в новом международном проекте. Волосы он на самом деле не наращивал. Это всего лишь парик, который гримеры искусно закрепили на его голове.
Краткая информация об Алексее Воробьеве
Имя: Алексей Воробьев
Отчество: Владимирович
День рождения: 19.01.1988
Возраст: 30 лет
Место рождения: Тула
Рост: 186 см
Вес: 76 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец и актер
Фотографии
Фотографии
Вам нравится Воробьев с длинными волосами? 3
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Святоймадре / 12.09.18 14:23Средненький такой актер. При этом не могу понять, что он в Америке большую часть времени делает? Не такой уж он и известный…
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Alice / 12.09.18 14:07Да, он крутой! Воробьев пример того, как можно добиться успеха, не имея толком никаких связей в шоу-бизнесе.
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Наташа / 12.09.18 13:50Ни с длинными, ни с короткими он мне не нравится. Самовлюбленный какой-то.