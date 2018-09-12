Алексей Воробьев нарастил волосы

Длинные пряди актера ввели поклонников в ступор. Увидеть такое они не ожидали.

Алексей Воробьев, который всегда тщательно следит за внешностью и появляется перед поклонниками одетый с иголочки и с идеально уложенными волосами, в этот раз очень сильно удивил подписчиков.

Алексей опубликовал в сети инстаграм собственное селфи с длинными прядями вместо аккуратной прически. Пользователи наперебой кинулись узнавать у кумира, зачем ему такая шевелюра.

Актер слукавил. Он рассказал, что нарастил волосы в ответ на просьбы пользователей изменить имидж. Также Воробьев отметил, что с такой прической поклонники смогут видеть его в обычной жизни и это не шутка.

​ Новый имидж звезды фолловеры не оценили. Многие стали сравнивать его с Тарзаном из мультика компании Disney. Это сравнение пришлось Алексею не по душе. Воробьев признался, что в таком случае образ Игоря Николаева ему куда ближе.

В следующем посте актер опубликовал видео, на котором гримеры сделали ему усы. И только после этого Алексей признался, что его новый внешний вид – это просто дань профессии. Именно в такой ипостаси увидят его поклонники в новом международном проекте. Волосы он на самом деле не наращивал. Это всего лишь парик, который гримеры искусно закрепили на его голове.