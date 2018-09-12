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Алексей Воробьев нарастил волосы


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Длинные пряди актера ввели поклонников в ступор. Увидеть такое они не ожидали.

Алексей Воробьев, который всегда тщательно следит за внешностью и появляется перед поклонниками одетый с иголочки и с идеально уложенными волосами, в этот раз очень сильно удивил подписчиков.

Алексей опубликовал в сети инстаграм собственное селфи с длинными прядями вместо аккуратной прически. Пользователи наперебой кинулись узнавать у кумира, зачем ему такая шевелюра.

Актер слукавил. Он рассказал, что нарастил волосы в ответ на просьбы пользователей изменить имидж. Также Воробьев отметил, что с такой прической поклонники смогут видеть его в обычной жизни и это не шутка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many of you asked me to change my hairstyle. I've been looking for a good hairstylist for a long time, because I decided to put an extensions on my hair to look more fashionable and mysterious. And here's my new style !!!! Let me know what you think about it, I hope you like it ! ❤️ RUS : Многие просили меня поменять наконец прическу. Я долго искал мастеров, которые могу быстро и качественно нарастить волосы, чтобы придать мне модной и дерзкой загадочности🔥. И вот мой новый стиль!!!! Как вам?

Публикация от Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow)

Новый имидж звезды фолловеры не оценили. Многие стали сравнивать его с Тарзаном из мультика компании Disney. Это сравнение пришлось Алексею не по душе. Воробьев признался, что в таком случае образ Игоря Николаева ему куда ближе.

В следующем посте актер опубликовал видео, на котором гримеры сделали ему усы. И только после этого Алексей признался, что его новый внешний вид – это просто дань профессии. Именно в такой ипостаси увидят его поклонники в новом международном проекте. Волосы он на самом деле не наращивал. Это всего лишь парик, который гримеры искусно закрепили на его голове. 

Краткая информация об Алексее Воробьеве

Имя: Алексей Воробьев

Отчество: Владимирович

День рождения: 19.01.1988

Возраст: 30 лет

Место рождения: Тула

Рост: 186 см

Вес: 76 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец и актер

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0 Не нравится 0 Нравится 12.09.2018 Теги: алексей воробьев

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