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Роскошное авто Басты


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Василий Вакуленко пополнил личный автопарк роскошным авто за 26 млн. рублей. Поклонники поздравляют исполнителя со стоящей покупкой.

Репер Баста на днях в своем аккаунте инстаграм опубликовал фото. На снимке запечатлен новый автомобиль исполнителя. Примерная стоимость нового средства передвижения Василия Вакуленко составляет 26 млн. рублей.

Публикацию Баста подписал достаточно скромно: «Мой новый друг». Большинство поклонников репера оказались под впечатлением от покупки.

«Ну что я могу сказать? Василий Михайлович! Агонь!», «Вася красава!))». «Крутая тачка! С приобретением!».

Новая покупка Басты – это двухдверный Rolls-Royce классического черного цвета. До этого в 2015 году репер приобрел себе новенький Cadillac Escalade. Машина обошлась ему в 5 млн. рублей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой новый друг

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

Также в личном автопарке репера имеется Mercedes 1993 года выпуска. Увлекается Василий не только автомобилями. Вместе с дочками он часто катается на велосипедах и не отказывает себе в покупке современных велобайков, в том числе и электрических.

Подобные игрушки 38-летний артист и продюсер может себе позволить. В прошлом году он был включен в список Forbes с доходом 3,3 млн. долларов.

Отметим, что чаще всего звезды шоу-бизнеса выбирают автомобили Mercedes разного класса. Rolls-Royce имеется в гараже Тимати. Однако исполнитель выезжает на нем редко, большую часть времени роскошное авто пылится в гараже артиста. Он считает автомобиль чересчур роскошным, и не таким маневренным как Mercedes

Краткая информация о Басте

Имя: Баста

Отчество: Михайлович

День рождения: 20.04.1980

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Ростов-на-Дону

Рост: 181 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: рэпер, продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2018 Теги: Баста

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