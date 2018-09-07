Роскошное авто Басты

Василий Вакуленко пополнил личный автопарк роскошным авто за 26 млн. рублей. Поклонники поздравляют исполнителя со стоящей покупкой.

Репер Баста на днях в своем аккаунте инстаграм опубликовал фото. На снимке запечатлен новый автомобиль исполнителя. Примерная стоимость нового средства передвижения Василия Вакуленко составляет 26 млн. рублей.

Публикацию Баста подписал достаточно скромно: «Мой новый друг». Большинство поклонников репера оказались под впечатлением от покупки.

«Ну что я могу сказать? Василий Михайлович! Агонь!», «Вася красава!))». «Крутая тачка! С приобретением!».

Новая покупка Басты – это двухдверный Rolls-Royce классического черного цвета. До этого в 2015 году репер приобрел себе новенький Cadillac Escalade. Машина обошлась ему в 5 млн. рублей.

Также в личном автопарке репера имеется Mercedes 1993 года выпуска. Увлекается Василий не только автомобилями. Вместе с дочками он часто катается на велосипедах и не отказывает себе в покупке современных велобайков, в том числе и электрических.

Подобные игрушки 38-летний артист и продюсер может себе позволить. В прошлом году он был включен в список Forbes с доходом 3,3 млн. долларов.

Отметим, что чаще всего звезды шоу-бизнеса выбирают автомобили Mercedes разного класса. Rolls-Royce имеется в гараже Тимати. Однако исполнитель выезжает на нем редко, большую часть времени роскошное авто пылится в гараже артиста. Он считает автомобиль чересчур роскошным, и не таким маневренным как Mercedes.