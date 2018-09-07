Роскошное авто Басты
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Василий Вакуленко пополнил личный автопарк роскошным авто за 26 млн. рублей. Поклонники поздравляют исполнителя со стоящей покупкой.
Репер Баста на днях в своем аккаунте инстаграм опубликовал фото. На снимке запечатлен новый автомобиль исполнителя. Примерная стоимость нового средства передвижения Василия Вакуленко составляет 26 млн. рублей.
Публикацию Баста подписал достаточно скромно: «Мой новый друг». Большинство поклонников репера оказались под впечатлением от покупки.
«Ну что я могу сказать? Василий Михайлович! Агонь!», «Вася красава!))». «Крутая тачка! С приобретением!».
Новая покупка Басты – это двухдверный Rolls-Royce классического черного цвета. До этого в 2015 году репер приобрел себе новенький Cadillac Escalade. Машина обошлась ему в 5 млн. рублей.
Также в личном автопарке репера имеется Mercedes 1993 года выпуска. Увлекается Василий не только автомобилями. Вместе с дочками он часто катается на велосипедах и не отказывает себе в покупке современных велобайков, в том числе и электрических.
Подобные игрушки 38-летний артист и продюсер может себе позволить. В прошлом году он был включен в список Forbes с доходом 3,3 млн. долларов.
Отметим, что чаще всего звезды шоу-бизнеса выбирают автомобили Mercedes разного класса. Rolls-Royce имеется в гараже Тимати. Однако исполнитель выезжает на нем редко, большую часть времени роскошное авто пылится в гараже артиста. Он считает автомобиль чересчур роскошным, и не таким маневренным как Mercedes.
Краткая информация о Басте
Имя: Баста
Отчество: Михайлович
День рождения: 20.04.1980
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Ростов-на-Дону
Рост: 181 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: рэпер, продюсер
Фотографии
Фотографии
Вам нравится новенькое авто Басты? 4
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Tvoya_ona / 07.09.18 12:59У мужиков с возрастом игрушки только дороже становятся))
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Карина / 07.09.18 12:56Он один из немногих, который хвастается покупками, и почему-то радуешься. Нет недоумения, откуда деньги на все это. Здесь видно как человек работает и радует людей, имеет миллионы поклонников.
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Мариша / 07.09.18 12:54Да, крутой ролс!