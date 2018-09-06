Бузова опять в центре конфликта

Звёзды шоу-бизнеса не перестают «радовать» своих поклонников скандальными историями из их жизни. Программа «Замуж за Бузову», начавшаяся в конце августа, уже стала причиной едкой критики в сторону певицы и телеведущей.

Реалити-шоу привлекает внимание миллионов телезрителей. Но можно ли найти там свою вторую половинку на всю жизнь? Испытать свое счастье решила Ольга Бузова. На протяжении 4 лет длился её брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Казалось, что ничего не предвещает плохих отношений. Пару часто можно было увидеть вместе на различных мероприятиях. Однако в 2016 г. супруги развелись. Ольга тяжело переживала, из-за этого долго не хотела ни с кем создавать отношений.

Но постепенно ситуация менялась. И сердце певицы вновь стало доступно для любви. Ольга соглашается на участие в телепрограмме «Замуж за Бузову». Одним из кандидатов на роль её второй половинки, стал композитор Герман Титов. Однако она ему отказала.

Известие об этом вызвало негодование Наташи Королёвой, для которой Титов является другом. Певица назвала Ольгу недальновидной. Данная новость разлетелась по Интернету, и стала быстро известна общественности. Телеведущая Алёна Водонаева раскритиковала позицию Королёвой, обвинив её в том, что она просто завидует.