Бузова опять в центре конфликта
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Реалити-шоу привлекает внимание миллионов телезрителей. Но можно ли найти там свою вторую половинку на всю жизнь? Испытать свое счастье решила Ольга Бузова. На протяжении 4 лет длился её брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Казалось, что ничего не предвещает плохих отношений. Пару часто можно было увидеть вместе на различных мероприятиях. Однако в 2016 г. супруги развелись. Ольга тяжело переживала, из-за этого долго не хотела ни с кем создавать отношений.
Но постепенно ситуация менялась. И сердце певицы вновь стало доступно для любви. Ольга соглашается на участие в телепрограмме «Замуж за Бузову». Одним из кандидатов на роль её второй половинки, стал композитор Герман Титов. Однако она ему отказала.
Известие об этом вызвало негодование Наташи Королёвой, для которой Титов является другом. Певица назвала Ольгу недальновидной. Данная новость разлетелась по Интернету, и стала быстро известна общественности. Телеведущая Алёна Водонаева раскритиковала позицию Королёвой, обвинив её в том, что она просто завидует.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А Вы поддерживаете Королёву или Бузову? 6
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Вера / 06.09.18 13:42Странные люди. Зачем из своей личной жизни делать шоу? Неужели нельзя просто познакомиться с человеком?
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Алла / 06.09.18 13:38Королёва могла бы и промолчать. Или высказаться как-то по-иному. А теперь произошел конфликт. В соцсетях еще раздуют. Впрочем, звёздам шоу-бизнеса не привыкать!
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Эля / 06.09.18 13:31Поддерживаю! Музыка – музыкой, но любовь нечто иное. Да и не совсем понимаю, как можно находить вторую половинку на реалити-шоу. Это же шоу, а не жизнь! Не пошла бы никогда на такую программу!
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Анка / 06.09.18 13:29Писать музыку – это одно дело, а добиваться руки своей возлюбленной – совсем другое. К девушке нужно уметь искать подход. Это непросто сделать даже для знаменитостей.
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Оля / 06.09.18 13:27Ну, может и с Титовым, что-то получилось бы. Он довольно известная личность и на деле доказал, что может добиваться успехов. Талантливый композитор!
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Лиля / 06.09.18 13:21Я на стороне Бузовой. Она сама должна решать с кем ей быть. Обойдется и без советов посторонних. Тем более, когда речь идет о личной жизни.