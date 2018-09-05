Улыбка, как у Джокера

Джанет Джексон (Janet Jackson) исполнилось 52 года, но в интервью для октябрьского номера InStyle она призналась, что не чувствовала себя сексуальной до 30 лет.

«Я выбралась из очень нелегких отношений, наконец-то, вернулась сама к себе. Я прошла через терапию, которая была посвящена поискам самой себя, - рассказывает певица. - Оказывается, нужно немало сил для того, чтобы понять, что ты не так уж и плоха».

Как и многие женщины, Джанет признается, что ей не всегда нравилось то, какая она есть. В прошлом она о многом беспокоилась. «Прежде всего, это было мое тело. Многое исходило от осознания того, что я старею. Нужно было понять, что нет какой-то однозначной красоты. Красота пребывает в различных видах и формах, размере и цвете. Я нашла в моем теле то, что мне в нем нравится, и полюбила это, но для этого пришлось немало поработать».

Джексон вспоминает, что сначала ей не удавалось найти в себе ничего привлекательного. «Я смотрела на зеркало и начинала плакать, - говорит она. - Я не могла найти в себе ничего красивого. Мне ничего в себе не нравилось. Но потом постепенно я стала находить в себе маленькие приятные черты, а вскоре и полностью полюбила себя».

Потом, как рассказывает певица, она обнаружила, что у нее очень красивая улыбка. «До этого мне казалось, что я выгляжу как Джокер, когда улыбаюсь», - смеется она. Джанет считает, что женщину делают привлекательной многие вещи, такие как ранимость, сила, уверенность, счастье, душевная доброта и самоотдача.

Несколько последних лет были очень тяжелыми, но одновременно и радостными для Джанет. В 2017 году она родила первенца, но рассталась со своим мужем через три месяца после этого. Но в июне 2018 года ее отец Джо Джексон умер в возрасте 89 лет, в то время как певица была в туре.

Напомним, с мужем у Джанет складывались непростые отношения. Какое-то время назад источник, близкий к певице, рассказал журналу PEOPLE, что она в течение многих лет пыталась приспособиться к мужу, катарскому миллиардеру Виссаму, который принадлежит к другой культуре. Джанет отчаянно пыталась бороться с собой и все время чувствовала, что разочаровывает мужа. Несмотря на разрыв, пара договорилась, что будет воспитывать сына совместно.