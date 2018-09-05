Улыбка, как у Джокера
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Джанет Джексон (Janet Jackson) исполнилось 52 года, но в интервью для октябрьского номера InStyle она призналась, что не чувствовала себя сексуальной до 30 лет.
«Я выбралась из очень нелегких отношений, наконец-то, вернулась сама к себе. Я прошла через терапию, которая была посвящена поискам самой себя, - рассказывает певица. - Оказывается, нужно немало сил для того, чтобы понять, что ты не так уж и плоха».
Как и многие женщины, Джанет признается, что ей не всегда нравилось то, какая она есть. В прошлом она о многом беспокоилась. «Прежде всего, это было мое тело. Многое исходило от осознания того, что я старею. Нужно было понять, что нет какой-то однозначной красоты. Красота пребывает в различных видах и формах, размере и цвете. Я нашла в моем теле то, что мне в нем нравится, и полюбила это, но для этого пришлось немало поработать».
Джексон вспоминает, что сначала ей не удавалось найти в себе ничего привлекательного. «Я смотрела на зеркало и начинала плакать, - говорит она. - Я не могла найти в себе ничего красивого. Мне ничего в себе не нравилось. Но потом постепенно я стала находить в себе маленькие приятные черты, а вскоре и полностью полюбила себя».
Потом, как рассказывает певица, она обнаружила, что у нее очень красивая улыбка. «До этого мне казалось, что я выгляжу как Джокер, когда улыбаюсь», - смеется она. Джанет считает, что женщину делают привлекательной многие вещи, такие как ранимость, сила, уверенность, счастье, душевная доброта и самоотдача.
Несколько последних лет были очень тяжелыми, но одновременно и радостными для Джанет. В 2017 году она родила первенца, но рассталась со своим мужем через три месяца после этого. Но в июне 2018 года ее отец Джо Джексон умер в возрасте 89 лет, в то время как певица была в туре.
Напомним, с мужем у Джанет складывались непростые отношения. Какое-то время назад источник, близкий к певице, рассказал журналу PEOPLE, что она в течение многих лет пыталась приспособиться к мужу, катарскому миллиардеру Виссаму, который принадлежит к другой культуре. Джанет отчаянно пыталась бороться с собой и все время чувствовала, что разочаровывает мужа. Несмотря на разрыв, пара договорилась, что будет воспитывать сына совместно.
А вы часто замечаете недостатки в своей внешности? 3
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Лика / 06.09.18 00:05Да у нее вообще модельная внешность, почему она так переживала. У меня вот большой нос и маленькие глаза, я всегда переживала из-за такой дисгармонии, а у нее вроде все гармонично. Хотя она звезда, требования наверное завышены)
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Миранда / 06.09.18 00:03Ох, ну и закомплексованная она, разве можно так убиваться из-за внешности, да какая бы ни была улыбка, она всегда очаровательна, потому что улыбающийся человек априори красивее мрачного и серьезного. Так что предлагаю чаще улыбаться.
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Алла / 06.09.18 00:00Я считала себя гадким утенком до 20 лет, а потом... ну а потом я поняла, что не надо ориентироваться на моделей в журнале, мы все разные, такие, какими нас создала природа. Я научилась принимать себя, а потом поняла, что я вроде даже и симпатичная, ну с мальчиками точно проблем не было)) А Джанет вообще красавица, почему так она о себе думала - для меня остается загадкой.