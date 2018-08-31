Редкий снимок принцессы Дианы

В пятницу исполнился 21 год со дня автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Генри Пол. Однако в этот день друзьям принцессы не хочется грустить, они предпочитают вспоминать счастливые времена.

В память о подруге Роза Монктон опубликовала фото в Twitter. На снимке принцесса Диана запечатлена в мешковатом свитере, при этом она так смеялась, что даже зажмурилась. «Диана, такая, какой я помню ее, - подписала Монктон этот редкий снимок. - Так мало говорят о ее чувстве юмора и жажде жизни. Подруга и чудесная крестная мать для Доменики. Покойся с миром».

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu — Rosa Monckton (@MoncktonR) 31 августа 2018 г.

Диана была близким другом Монктон и крестной матерью Доменики, дочери Розы, родившейся с синдромом Дауна в 1995 году. «Она говорила: "тебе нужно просто верить в нее", - вспоминает Роза, познакомившаяся с Дианой через общего друга. - "Верь в нее, люби ее, а я помогу тебе во всем, что будет нужно". У нее было видение того, кем может стать Доменика».

Диана была для Розы воодушевляющей силой после рождения Доменики. «Она помогала мне и всегда была рядом», - говорит Роза. Сейчас Доменике 23 года, и в честь нее создана благотворительная организация, возглавляемая ее матерью. Она помогает молодым людям с проблемами обучения получить опыт и работу.

Другая подруга Дианы, Элизабет Эмануэль, которая создала свадебное платье принцессы, рассказала изданию PEOPLE, что, несмотря на прошедшие годы, смерть Дианы все еще остается тяжелой утратой. «Годы бегут так быстро. Но мне по-прежнему очень, очень печально, - сказала Элизабет. - Диана до сих пор в сердцах и памяти людей - таково ее наследие. После всех этих лет люди помнят ее».

Недавно знаменитый биограф Эндрю Мортон напомнил, что Диана чувствовала себя принцессой, заточенной в башне, поскольку ее жизнь с принцем Чарльзом была далеко не сказкой. Диана была несчастлива в браке, и об этом говорит в книге «Диана: ее истинная история» автор. «В ней объясняются чувства Дианы, ее изоляция и ощущение себя как пленницы, - говорит Мортон. - Стоило всему этому проникнуть в общественное сознание, как люди поняли, насколько сложным и чувствительным человеком она была, и отозвались на это».