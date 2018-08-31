Редкий снимок принцессы Дианы
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В пятницу исполнился 21 год со дня автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Генри Пол. Однако в этот день друзьям принцессы не хочется грустить, они предпочитают вспоминать счастливые времена.
В память о подруге Роза Монктон опубликовала фото в Twitter. На снимке принцесса Диана запечатлена в мешковатом свитере, при этом она так смеялась, что даже зажмурилась. «Диана, такая, какой я помню ее, - подписала Монктон этот редкий снимок. - Так мало говорят о ее чувстве юмора и жажде жизни. Подруга и чудесная крестная мать для Доменики. Покойся с миром».
Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu— Rosa Monckton (@MoncktonR) 31 августа 2018 г.
Диана была близким другом Монктон и крестной матерью Доменики, дочери Розы, родившейся с синдромом Дауна в 1995 году. «Она говорила: "тебе нужно просто верить в нее", - вспоминает Роза, познакомившаяся с Дианой через общего друга. - "Верь в нее, люби ее, а я помогу тебе во всем, что будет нужно". У нее было видение того, кем может стать Доменика».
Диана была для Розы воодушевляющей силой после рождения Доменики. «Она помогала мне и всегда была рядом», - говорит Роза. Сейчас Доменике 23 года, и в честь нее создана благотворительная организация, возглавляемая ее матерью. Она помогает молодым людям с проблемами обучения получить опыт и работу.
Другая подруга Дианы, Элизабет Эмануэль, которая создала свадебное платье принцессы, рассказала изданию PEOPLE, что, несмотря на прошедшие годы, смерть Дианы все еще остается тяжелой утратой. «Годы бегут так быстро. Но мне по-прежнему очень, очень печально, - сказала Элизабет. - Диана до сих пор в сердцах и памяти людей - таково ее наследие. После всех этих лет люди помнят ее».
Недавно знаменитый биограф Эндрю Мортон напомнил, что Диана чувствовала себя принцессой, заточенной в башне, поскольку ее жизнь с принцем Чарльзом была далеко не сказкой. Диана была несчастлива в браке, и об этом говорит в книге «Диана: ее истинная история» автор. «В ней объясняются чувства Дианы, ее изоляция и ощущение себя как пленницы, - говорит Мортон. - Стоило всему этому проникнуть в общественное сознание, как люди поняли, насколько сложным и чувствительным человеком она была, и отозвались на это».
Краткая информация о Принцессе Диане
Имя: Принцесса Диана
День рождения: 01.07.1961
Годы жизни: 57 лет
Дата смерти: 31.08.1997
Место захоронения: Великобритания, Нортгемптоншир, семейное поместье Спенсеров «Элторп», на уединённом острове
Причина смерти: ДТП
Место рождения: г. Сандрингем, Великобритания
Рост: 178 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: принцесса Уэльская
Фотографии
Фотографии
А вам понравился снимок? 5
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Лира / 01.09.18 00:55Фото очень душевное, теплое, домашнее, как хорошо, что так много на свете добрых людей.
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Галина / 01.09.18 00:50Многие почему-то видят след королевы в ее гибели, но я не думаю, что им было дело до нее после того, как она перестала быть членом их семьи. Боюсь, что это была банальная катастрофа, там вроде папарацци были виноваты, я краем уха слышала.
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Алла / 01.09.18 00:47Какие у нее были замечательные друзья, так мило, что они такие преданные, Диана заслужила покой и умиротворение, а также такие теплые слова.
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Вита / 01.09.18 00:40А снимок и правда замечательный, видно, какой она была душевный и добрый человек, по ее смеющимся глазам это видно. Судя по всему, она была еще и простой, без этого королевского снобизма.
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Аляска / 01.09.18 00:37Да, это замечательная традиция - вспоминать только хорошее о человеке в день его смерти. Есть где-то, не помню, правда, где, традиция в день похорон смеяться и шутить, чтобы душа человека с легкостью ушла в иной мир.