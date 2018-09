Редкий снимок принцессы Дианы

В пятницу исполнился 21 год со дня автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Генри Пол. Однако в этот день друзьям принцессы не хочется грустить, они предпочитают вспоминать счастливые времена.

В память о подруге Роза Монктон опубликовала фото в Twitter. На снимке принцесса Диана запечатлена в мешковатом свитере, при этом она так смеялась, что даже зажмурилась. «Диана, такая, какой я помню ее, - подписала Монктон этот редкий снимок. - Так мало говорят о ее чувстве юмора и жажде жизни. Подруга и чудесная крестная мать для Доменики. Покойся с миром».

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu