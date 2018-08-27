У Ротару инсульт?

София Ротару редко дает концерты. В основном, она принимает участие в крупных программах с другими артистами и выступает сольно на закрытых мероприятиях. 25 августа певица появилась на корпоративной вечеринке в Уфе. София Михайловна исполнила все свои хиты и удалилась со сцены. Сразу же после она почувствовала себя плохо.

Певица жаловалась на сильную слабость и головокружение. Артистке вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи осмотрели Ротару и госпитализировали. Как оказалось позже, София Михайловна попала в отделении реанимации.

Врачи отказывались комментировать состояние ее здоровья, никаких заявлений не делал и директор певицы. Спустя несколько часов выяснилось, что все обошлось.

София Михайловна сама вышла на связь с поклонниками. Оказалось, что врачи подозревали у певицы микроинсульт. К счастью, прогнозы не подтвердились. Из-за жары у артистки резко подскочило давление, но специалистам удалось стабилизировать ее состояние.

Сейчас Ротару прописан покой, поэтому уехать из Башкирии София Михайловна сможет только спустя несколько дней.

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На следующий день после происшествия Ротару опубликовала фотографию, на которой она вместе с сыном запечатлена парке. «Я уже в норме. Очень хочется мороженого», – подписала певица.