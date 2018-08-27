У Ротару инсульт?
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София Ротару редко дает концерты. В основном, она принимает участие в крупных программах с другими артистами и выступает сольно на закрытых мероприятиях. 25 августа певица появилась на корпоративной вечеринке в Уфе. София Михайловна исполнила все свои хиты и удалилась со сцены. Сразу же после она почувствовала себя плохо.
Певица жаловалась на сильную слабость и головокружение. Артистке вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи осмотрели Ротару и госпитализировали. Как оказалось позже, София Михайловна попала в отделении реанимации.
Врачи отказывались комментировать состояние ее здоровья, никаких заявлений не делал и директор певицы. Спустя несколько часов выяснилось, что все обошлось.
София Михайловна сама вышла на связь с поклонниками. Оказалось, что врачи подозревали у певицы микроинсульт. К счастью, прогнозы не подтвердились. Из-за жары у артистки резко подскочило давление, но специалистам удалось стабилизировать ее состояние.
Сейчас Ротару прописан покой, поэтому уехать из Башкирии София Михайловна сможет только спустя несколько дней.
На следующий день после происшествия Ротару опубликовала фотографию, на которой она вместе с сыном запечатлена парке. «Я уже в норме. Очень хочется мороженого», – подписала певица.
Краткая информация о Софии Ротару
Имя: София Ротару
Отчество: Михайловна
День рождения: 07.08.1947
Возраст: 71 год
Место рождения: с. Маршинцы, Украина
Рост: 170 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: певица, актриса
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Вам нравится Ротару? 4
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Руслан / 27.08.18 11:21А еще пенсионный возраст увеличить хотят! Куда, если при таком образе жизни и возможностях здоровье подводит?
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mistery / 27.08.18 11:08Возраст уже. Все правильно. Ей беречь себя надо, пусть дети теперь деньги зарабатывают, она для них многое сделала.
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Светлана Николаевна / 27.08.18 10:48Очень. Она одна из немногих, кто всей свое жизнью и творчеством вызвал уважение. Даже Пугачева столько приятных эмоций не вызывает.