Волочкову снова ограбили

Буквально на днях завершился суд над бывшим водителем Анастасии Волочковой. Однако беды балерины на этом не закончились. Звукооператор концертной команды сообщил об еще одной существенной материальной потере.

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По словам мужчины, балерина приобрела для своих выступлений дорогостоящий ноутбук. По техническим параметрам он немного не подходил. Возникла необходимость поменять жесткий диск. Звукооператор сам занялся данным вопросом, обратившись в одну из столичных компаний. Нужного мастера он вызвал на дом. Как рассказал Михаил, молодой человек приехал, посмотрел ноутбук и сообщил, что на месте произвести замену он не сможет, компьютер придется забрать в мастерскую. Звукооператор отметил, что на дворе уже август, но ни молодого человека, ни ноутбука он до сих пор не видел. Связи с мастером также нет.

Михаил обращался в компанию, которая прислала сотрудника. Выяснилось, что они оказывают исключительно услуги интернет-связи. Поступивший заказ менеджеры передали партнерам, работающим по данному профилю. Руководство фирмы «Мир ремонта» со своей стороны отметило, что мастер, приезжавший на вызов, уже не работает, и помочь Михаилу они ничем не могут.

Возмущению мужчины не было предела. Все его последующие жалобы и просьбы разобраться руководство компании игнорирует. Он недоумевает, почему система работы поставлена настолько ужасно, что никакой ответственности никто и ни за что не несет. По сути, это наглое воровство.

Сама Волочкова в курсе конфликта. Она также возмущена подобным отношением сотрудников и руководства к оказываемым услугам. Балерина отметила, что не будет пускать дело на самотек. Она обратится в правоохранительные органы.