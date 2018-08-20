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Волочкову снова ограбили


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Буквально на днях завершился суд над бывшим водителем Анастасии Волочковой. Однако беды балерины на этом не закончились. Звукооператор концертной команды сообщил об еще одной существенной материальной потере.

По словам мужчины, балерина приобрела для своих выступлений дорогостоящий ноутбук. По техническим параметрам он немного не подходил. Возникла необходимость поменять жесткий диск. Звукооператор сам занялся данным вопросом, обратившись в одну из столичных компаний. Нужного мастера он вызвал на дом. Как рассказал Михаил, молодой человек приехал, посмотрел ноутбук и сообщил, что на месте произвести замену он не сможет, компьютер придется забрать в мастерскую. Звукооператор отметил, что на дворе уже август, но ни молодого человека, ни ноутбука он до сих пор не видел. Связи с мастером также нет.

Михаил обращался в компанию, которая прислала сотрудника. Выяснилось, что они оказывают исключительно услуги интернет-связи. Поступивший заказ менеджеры передали партнерам, работающим по данному профилю. Руководство фирмы «Мир ремонта» со своей стороны отметило, что мастер, приезжавший на вызов, уже не работает, и помочь Михаилу они ничем не могут.

Возмущению мужчины не было предела. Все его последующие жалобы и просьбы разобраться руководство компании игнорирует. Он недоумевает, почему система работы поставлена настолько ужасно, что никакой ответственности никто и ни за что не несет. По сути, это наглое воровство.

Сама Волочкова в курсе конфликта. Она также возмущена подобным отношением сотрудников и руководства к оказываемым услугам. Балерина отметила, что не будет пускать дело на самотек. Она обратится в правоохранительные органы. 

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976 ( возраст: 42 года )

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 20.08.2018 Теги: анастасия волочкова

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