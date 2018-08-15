Эффективная диета Летучей
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Телеведущая Елена Летучая отдыхает на морях. Прямо с побережья она поделилась с подписчиками видео. В ролике Елена устроила променад в купальнике. Фолловеров восхитила ее фигура и качество тела. По мнению поклонников, для 39 лет Елена выглядит обворожительно. Многие захотели узнать, что нужно делать, чтобы сохранить такие формы.
Елена призналась, что качество ее тела – это результат большого труда. Чтобы добиться подобного состояния мышц и кожи, необходимо регулярно тренироваться, следить за своим питанием и даже придерживаться диет, но разумных.
В течение трех с половиной месяцев Елена проводила личный эксперимент. Она полностью отказалась от десертов и перестала включать в рацион блюда и продукты, содержащие сахар. Для ведущей, которая любит лакомиться подобными кулинарными шедеврами, это стало серьезным испытанием. Результат, по признанию Елены, того стоил.
Уже через две недели после отказа она увидела, как стала разглаживаться ее кожа. По наблюдениям Летучей, изменился даже ее цвет, а тело стало более подтянутым и упругим.
3,5 месяца без сахара-это самое серьёзное испытание в жизни! 🍫🍭🎂Потому-что я сладкоежка, люблю изысканные десерты, итальянские, в основе которых используются сыры, я люблю горький шоколад и конфеты, я лично варила варенье из вишни, абрикосов и земляники на зиму (мое любимое). Но! Когда я отказалась от сахара, уже через 2 недели я увидела, как подтягивается мое тело, разглаживается кожа и ее цвет изменяется. И да! Я хочу прекрасно выглядеть в свои 39 ( и не только:)))) и я хочу быть желанной и чтобы мужчины оборачивались мне вслед (милый @yury_anashenkov прости это женское начало😇))))) И главное отказ от сахара- это мое Здоровье! Я не хочу болеть! Сахар- наркотик 21 века! И меня «колбасит», за это время было три срыва, один на мороженое с базиликом (мое любимое), на любимую конфетку 🤦♀️ две🙃 и божественный лимонный пирог🤦♀️Но я продолжаю дальше держаться и наслаждаться результатами своего преображения! 😇Если интересно подробнее, причина отказа пишите, напишу подробный пост😘🐾 #еленалетучая #ConradMaldives #StayInspired
Елена не скрывает, что в своем возрасте она хочет быть желанной и рада, когда мужчины оборачиваются ей вслед. Такой результат, по мнению Летучей, стоит приложенных усилий и ограничений.
Краткая информация о Елене Летучей
Имя: Елена Летучая
Отчество: Александровна
День рождения: 05.12.1978 ( возраст: 39 лет )
Место рождения: Ярославль
Рост: 178 см
Вес: 60 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: телеведущая, продюсер
Фотографии
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От чего в погоне за красивым телом отказывались вы? 8
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Настена / 15.08.18 18:27Я пробовала тоже от сладкого отказываться. Ломает первые несколько дней. А потом привыкаешь. Такие торты как раньше я сейчас просто не могу есть. Меня от них воротит.
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Зуя / 15.08.18 18:25У меня мама не отказывалась, а, наоборот, заставляла себя есть. Это были апельсины и 90-й год на дворе. Как она прыщами не пошла от этого изобилия, до сих пор удивляюсь.
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Style / 15.08.18 18:15Я считаю, что такие жесткие ограничения чреваты срывами. Иногда позволять себе лакомства можно и нужно, если хочется.
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Ник / 15.08.18 16:50бульон из костей Холли берри видимо. лучше б родила
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Фифа / 15.08.18 16:40От всего. По-моему я от воздуха пухну…
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Зуя / 15.08.18 18:26Так не бывает, вы явно едите больше калорий, чем расходуете за день.
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Апельсиновая / 15.08.18 18:30А сколько калорий Вы потребляете за сутки? И сколько тратите?
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