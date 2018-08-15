Эффективная диета Летучей

Телеведущая Елена Летучая отдыхает на морях. Прямо с побережья она поделилась с подписчиками видео. В ролике Елена устроила променад в купальнике. Фолловеров восхитила ее фигура и качество тела. По мнению поклонников, для 39 лет Елена выглядит обворожительно. Многие захотели узнать, что нужно делать, чтобы сохранить такие формы.

Елена призналась, что качество ее тела – это результат большого труда. Чтобы добиться подобного состояния мышц и кожи, необходимо регулярно тренироваться, следить за своим питанием и даже придерживаться диет, но разумных.

В течение трех с половиной месяцев Елена проводила личный эксперимент. Она полностью отказалась от десертов и перестала включать в рацион блюда и продукты, содержащие сахар. Для ведущей, которая любит лакомиться подобными кулинарными шедеврами, это стало серьезным испытанием. Результат, по признанию Елены, того стоил.

Уже через две недели после отказа она увидела, как стала разглаживаться ее кожа. По наблюдениям Летучей, изменился даже ее цвет, а тело стало более подтянутым и упругим.

Елена не скрывает, что в своем возрасте она хочет быть желанной и рада, когда мужчины оборачиваются ей вслед. Такой результат, по мнению Летучей, стоит приложенных усилий и ограничений.