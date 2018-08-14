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Лера Кудрявцева родила


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Телеведущая днем ранее опубликовала в инстаграм снимок с ножкой новорожденной малышки в своей руке. Она трогательно подписала его: «Доченька».

Пока никаких подробностей о родах, данных малышки и том, как себя чувствует мама и новорожденная, Лера не сообщала.

Для нее это уже второй ребенок. Старшему сыну Жану в этом году исполнилось 28 лет. Муж Леры 30-летний хоккеист Игорь Макаров стал отцом впервые.

 

Доченька 😇

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

На период декрета семейная пара уехала в Подмосковье. Роды телеведущей проходили в клинике недалеко от места проживания. За несколько месяцев до знаменательного события Лера полностью отказалась от работы, сосредоточившись на обустройстве комнаты для малышки и подготовке к родам.

Это не единственное пополнение в семье Кудрявцевой. На днях телеведущая стала еще и бабушкой. Избранница Жана также родила ребенка. Теперь у Леры появился первый внук. Мальчика назвали Львом. С мамой своего сына Жан не расписан. Устроить торжество молодые, по словам Леры, планировали вскоре после рождения первенца.

Сама Кудрявцева по факту статуса бабушки и одновременно мамы новорожденной никак не комплексует. Она рада такому пополнению звездного семейства.

Напомним, что помогать Лере в воспитании и уходе за малышкой будет няня. Ее поисками телеведущая озаботилась накануне родов. Кудрявцева искала надежную, образованную женщину, желательно не русскую. Кроме профессиональных качеств кандидаток Леру волновало их умение держать язык за зубами.

Краткая информация о Лере Кудрявцевой

Имя: Лера Кудрявцева

Отчество: Львовна

День рождения: 19.05.1971 ( возраст: 47 лет )

Место рождения: г. Усть-Каменогорск, Казахстан

Рост: 167 см

Вес: 51 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2018 Теги: Лера Кудрявцева

Как вы считаете, Лера справится с обязанностями мамы и бабушки одновременно? 4  

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