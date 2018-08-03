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Умер Зомби Бой


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Не стало молодого человека на тридцать втором году жизни. Артист и модель проживал в Канаде. По официальной версии причина смерти  самоубийство. Точные обстоятельства, подтолкнувшие мужчину к отчаянному шагу, на данный момент неизвестны. Имеются сведения, что молодой человек страдал психическим расстройством.

Еще с подросткового возраста Зомби Бой начал увлекаться искусством тату. Рисунками было покрыто все его тело и лицо. Именно благодаря им, он дважды вошел в книгу рекордов Гиннеса, как человек с самым большим числом изображенных на теле костей и насекомых.

Татуировками свое тело юноша начал покрывать после перенесенной им операции по удалению опухоли головного мозга.

Мировая слава на Зомби Боя обрушилась в 2011 году, когда он появился в главной роли в клипе Леди Гаги. Певице для съемок пришлось накладывать грим, повторяя стиль татуировок молодого мужчины.

Именно необычный внешний вид поспособствовал развитию его карьеры. Зомби Бой принимал участие в показах высокой моды. В 2013 году он снялся в одном из эпизодов культовой ленты «47 ронинов».

Зомби Бой – это псевдоним модели. На самом деле мужчину зовут Рик Дженест.

После знакомства с Леди Гагой Рик стал ее хорошим другом. Официальное заявление певица сделала, как только узнала о смерти молодого человека. Звезда призналась, что суицид мужчины опустошил ее.

По мнению Леди Гаги, участившиеся случаи самоубийства – это результат ментальности и культурных ограничений, которые выстраивают границы и не позволяют многим людям открыто говорить о своих личных переживаниях.

Она глубоко опечалена свершившимся фактом и призывает всех, в случае если имеются какие-то внутриличностные проблемы, обратиться за моральной поддержкой и помощью к своим близким, друзьям, семье, родителям. 


1 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: Зомби Бой

Вы помните Рика в клипе Леди Гаги? 3  

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