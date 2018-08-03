После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова заметно активизировалось и пробует себя сразу во множестве отраслей. Если ранее она была исключительно телеведущей, пробовала писать книгу и занималась реализацией женской одежды, то сейчас амбиции дамы значительно выросли.

Последним приобретением Ольги стал хлебозавод в Подмосковье. Телеведущая планирует выпускать сдобные изделия. По словам Бузовой, для начала ее предприятие займется выпуском трех видов хлеба: белого, черного и зернового со злаками.

Первыми попробовать хлеб от Бузовой смогут посетители ее кафе. В меню он будет введен уже этой осенью. Что касается сетевых магазинов, пока, по мнению Ольги, говорить о массовых продажах хлеба рано, но такие задумки у нее имеются. Она не исключает, что в дальнейшем хлеб смогут приобрести потребители обычных супермаркетов. Также в планах у Бузовой производство эксклюзивного шоколада. Этот проект находится в стадии реализации. Попробовать фирменные сладости смогут гости и жители столицы уже в ближайшее время.

Станут ли успешными идеи, можно будет оценить немного позже. На данный момент не все проекты телеведущей оказались рентабельными.

Тираж книги с эксклюзивным ароматом не был продан полностью. Сейчас ее можно приобрести недорого.

Вокальные данные артистки не были оценены профессионалами музыкального олимпа. Сама Ольга сокрушается, что не удостоилась тех наград, которые она лично считает заслуженными.

Посетители кафе B uzfood недовольны завышенными ценами в заведении и отсутствием нормальной посуды для такого ценника.

Недавно в кафе и вовсе случился коллапс: прорвало канализационную трубу. Работники Buzfood после ЧП уже дважды вызывали клининговую компанию, чтобы устранить неприятный запах.