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Хлеб от Бузовой


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После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова заметно активизировалось и пробует себя сразу во множестве отраслей. Если ранее она была исключительно телеведущей, пробовала писать книгу и занималась реализацией женской одежды, то сейчас амбиции дамы значительно выросли.

Последним приобретением Ольги стал хлебозавод в Подмосковье. Телеведущая планирует выпускать сдобные изделия. По словам Бузовой, для начала ее предприятие займется выпуском трех видов хлеба: белого, черного и зернового со злаками.

Первыми попробовать хлеб от Бузовой смогут посетители ее кафе. В меню он будет введен уже этой осенью. Что касается сетевых магазинов, пока, по мнению Ольги, говорить о массовых продажах хлеба рано, но такие задумки у нее имеются. Она не исключает, что в дальнейшем хлеб смогут приобрести потребители обычных супермаркетов. Также в планах у Бузовой производство эксклюзивного шоколада. Этот проект находится в стадии реализации. Попробовать фирменные сладости смогут гости и жители столицы уже в ближайшее время.

Станут ли успешными идеи, можно будет оценить немного позже. На данный момент не все проекты телеведущей оказались рентабельными.

  • Тираж книги с эксклюзивным ароматом не был продан полностью. Сейчас ее можно приобрести недорого.
  • Вокальные данные артистки не были оценены профессионалами музыкального олимпа. Сама Ольга сокрушается, что не удостоилась тех наград, которые она лично считает заслуженными.
  • Посетители кафе Buzfood недовольны завышенными ценами в заведении и отсутствием нормальной посуды для такого ценника.

Недавно в кафе и вовсе случился коллапс: прорвало канализационную трубу. Работники Buzfood после ЧП уже дважды вызывали клининговую компанию, чтобы устранить неприятный запах.

 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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1 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: Ольга Бузова

Как вам эта бизнес-идея Ольги? 4  

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  • IVA / 03.08.18 16:03
    -
    0
    +
    Откуда у нее деньги на покупку сети кафе или пекарни? Неужели безголосой девице можно примитивными песенками на все это заработать? Сомневаюсь
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  • Лиса13 / 03.08.18 15:56
    -
    4
    +
    А финальным аккордом эпопеи станет выпуск туалетной бумаги от Бузовой. Вот где выстрели так выстрелит. Это будет хит продаж. Уверена, это хитрый и продуманный маркетинговый ход . Самая крупная многоходовка в истории крупного бизнеса. Десятка Форбс еще заплачет!
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  • Да-ну / 03.08.18 15:50
    -
    1
    +
    Не верю я в это. Просто лицом торгует. Какая из нее бизнес-леди? Там мозги нужны и профессионализм, а она как стрекоза скачет, ни во что не вникая.
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  • Илья / 03.08.18 15:45
    -
    4
    +
    Вот один вопрос, на кой ляд он вообще ее бросил?! Димон одумайся! Спаси страну!
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