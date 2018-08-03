Хлеб от Бузовой
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После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова заметно активизировалось и пробует себя сразу во множестве отраслей. Если ранее она была исключительно телеведущей, пробовала писать книгу и занималась реализацией женской одежды, то сейчас амбиции дамы значительно выросли.
Последним приобретением Ольги стал хлебозавод в Подмосковье. Телеведущая планирует выпускать сдобные изделия. По словам Бузовой, для начала ее предприятие займется выпуском трех видов хлеба: белого, черного и зернового со злаками.
Первыми попробовать хлеб от Бузовой смогут посетители ее кафе. В меню он будет введен уже этой осенью. Что касается сетевых магазинов, пока, по мнению Ольги, говорить о массовых продажах хлеба рано, но такие задумки у нее имеются. Она не исключает, что в дальнейшем хлеб смогут приобрести потребители обычных супермаркетов. Также в планах у Бузовой производство эксклюзивного шоколада. Этот проект находится в стадии реализации. Попробовать фирменные сладости смогут гости и жители столицы уже в ближайшее время.
Станут ли успешными идеи, можно будет оценить немного позже. На данный момент не все проекты телеведущей оказались рентабельными.
- Тираж книги с эксклюзивным ароматом не был продан полностью. Сейчас ее можно приобрести недорого.
- Вокальные данные артистки не были оценены профессионалами музыкального олимпа. Сама Ольга сокрушается, что не удостоилась тех наград, которые она лично считает заслуженными.
- Посетители кафе Buzfood недовольны завышенными ценами в заведении и отсутствием нормальной посуды для такого ценника.
Сегодня вышла новая серия моего влога #OlgaBuzovaLive❤🙏🏽 В нем собрали самое интересное за последнее время, запись для Яндекс.Навигатор, который вы сможете уже загрузить в самое ближайшее время 😍🚗🚌🏎 И, конечно, мой трип по 3 странам за 3 дня и 6 концертов 😝👸🏻🎤Как это было - смотрите уже у меня на канале 💋 Ссылка в шапке профиля ⬆⬆⬆
Недавно в кафе и вовсе случился коллапс: прорвало канализационную трубу. Работники Buzfood после ЧП уже дважды вызывали клининговую компанию, чтобы устранить неприятный запах.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вам эта бизнес-идея Ольги? 4
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IVA / 03.08.18 16:03Откуда у нее деньги на покупку сети кафе или пекарни? Неужели безголосой девице можно примитивными песенками на все это заработать? Сомневаюсь
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Лиса13 / 03.08.18 15:56А финальным аккордом эпопеи станет выпуск туалетной бумаги от Бузовой. Вот где выстрели так выстрелит. Это будет хит продаж. Уверена, это хитрый и продуманный маркетинговый ход . Самая крупная многоходовка в истории крупного бизнеса. Десятка Форбс еще заплачет!
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Да-ну / 03.08.18 15:50Не верю я в это. Просто лицом торгует. Какая из нее бизнес-леди? Там мозги нужны и профессионализм, а она как стрекоза скачет, ни во что не вникая.
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Илья / 03.08.18 15:45Вот один вопрос, на кой ляд он вообще ее бросил?! Димон одумайся! Спаси страну!