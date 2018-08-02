Джастин Бибер тайно женился
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Пока Бибер во всеуслышание готовится к крупному торжеству, которое он затеял ради своей невесты, поклонники подозревают, что Хейли уже не невеста. На днях девушка была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце.
По слухам племянница Алека Болдуина и Джастин тайно обвенчались в церкви. На церемонии присутствовали только невеста с женихом.
Информацию озвучили люди из приближенного к звездам круга. Это может быть правдой. В последнее время поклонники отмечают, что Джастин стал более закрытым для общения с фанатами. Многие факты из личной жизни он также стал скрывать. Об основных событиях подписчики узнают намного позже.
С недавних пор Джастин зачастил в церковь. Многие предполагают, что юный артист попросту устал от свалившейся на него мировой славы.
Не меньший интерес со стороны поклонников певца вызывает его бывшая девушка Селена Гомес. Отношения с ней у Джастина также были не простыми. Они бурно ругались, страстно мирились, то встречались, то расходились. В последний раз с ней он порвал незадолго до возобновления отношений с Хейли. Сразу после новостей о помолвке Бибера Селена была замечена в злоупотреблении алкоголем.
Скорее всего, таким образом девушка снимала нервное напряжение и стресс. Такой способ для нее чреват последствиями. Селена уже проходила лечение от алкогольной зависимости, а в прошлом году и вовсе перенесла операцию по трансплантации почки.
Краткая информация о Джастине Бибере
Имя: Джастин Бибер
День рождения: 01.03.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада
Рост: 170 см
Вес: 62 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
Фотографии
Фотографии
Вы сочувствуете Селене? 4
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Упс? / 03.08.18 10:36А вы уверенны, что вот этот кусок золота на полпальца и есть обручальное кольцо? У нас каждая вторая инстаграмная фифа подобные носит. Только вот ни одна из них не замужем...
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Candy / 02.08.18 16:20Хейли все-таки красотка. Тащусь от нее и Бибера понимаю)))
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Ким / 02.08.18 16:13Ничосе. Вот это вытворяют ! Им же лет по 25, а у них алкоголизм и здоровье ни к черту. Спрашивается, а слава и бабки вообще стоят того?