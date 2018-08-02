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Джастин Бибер тайно женился


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Пока Бибер во всеуслышание готовится к крупному торжеству, которое он затеял ради своей невесты, поклонники подозревают, что Хейли уже не невеста. На днях девушка была замечена с обручальным кольцом на безымянном пальце.

По слухам племянница Алека Болдуина и Джастин тайно обвенчались в церкви. На церемонии присутствовали только невеста с женихом.

Информацию озвучили люди из приближенного к звездам круга. Это может быть правдой. В последнее время поклонники отмечают, что Джастин стал более закрытым для общения с фанатами. Многие факты из личной жизни он также стал скрывать. Об основных событиях подписчики узнают намного позже.

С недавних пор Джастин зачастил в церковь. Многие предполагают, что юный артист попросту устал от свалившейся на него мировой славы.

Не меньший интерес со стороны поклонников певца вызывает его бывшая девушка Селена Гомес. Отношения с ней у Джастина также были не простыми. Они бурно ругались, страстно мирились, то встречались, то расходились. В последний раз с ней он порвал незадолго до возобновления отношений с Хейли. Сразу после новостей о помолвке Бибера Селена была замечена в злоупотреблении алкоголем.

Скорее всего, таким образом девушка снимала нервное напряжение и стресс. Такой способ для нее чреват последствиями. Селена уже проходила лечение от алкогольной зависимости, а в прошлом году и вовсе перенесла операцию по трансплантации почки. 

Краткая информация о Джастине Бибере

Имя: Джастин Бибер

День рождения: 01.03.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Стредфорд, п. Онтарио, Канада

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, актер

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1 Не нравится 1 Нравится 02.08.2018 Теги: Джастин Бибер

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