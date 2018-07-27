Съемочная площадка «Дом-2» оказалась под угрозой

Телешоу, которое набило оскомину борцам за мораль, оказалось под угрозой закрытия.

На сегодняшний день съемки знаменитого проекта ведутся сразу из нескольких локаций:

городские квартиры, в которых снимаются «шоу в шоу» и конкурсы между участниками;

Сейшелы;

«Поляна».

Именно «Поляна» оказалась под угрозой закрытия. В 2014 году участок земли на территории Новой Москвы неподалеку от поселка Летова Роща был выкуплен бизнесменом Кармановым. Теперь земля подлежит изъятию. Согласно проекту развития новых территорий, в этом месте будет проходить автомобильная трасса «Саларьево-Марьино». Также в данной местности планируется проложить трамвайные пути.

Информацию озвучил Валерий Шкуров, занимающий должность одного из заместителей главы уполномоченного департамента.

Решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным и представителями Градостроительно-земельной комиссии.

По утверждению специалистов государственной структуры, о том, что на землях находится съемочная площадка, они не знали.

На сегодняшний день «Поляна» шоу занимает около 3 га земли. На ее обустройство было потрачено порядка 50 млн. долларов.

Специалисты отмечают, что подобные проекты личные интересы тех, кто владеет землями на участках, подлежащих застройке, не учитывает, предоставляя лишь частичную компенсацию. Скорее всего, продюсерам придется закрыть съемочную площадку и искать новые земли для обустройства.

Представители телеканала данную информацию не комментируют. С учетом прибыли и высоких рейтингов шоу, скорее всего, не закроют.