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Снимки Бони в Каннах признаны самыми красивыми


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Виктория Боня на протяжении нескольких лет исправно посещает Каннский кинофестиваль и дефилирует по красной дорожке. В прошлом наряды девушки не раз жестко критиковали, но теперь совсем другое дело.

Сегодня Виктория с гордостью сообщила в Insta: «Две моих фотографии в этом году попали в категорию "Лучшие кадры Каннского кинофестиваля"! Это невероятно приятно!».

Поклонники поспешили поздравить девушку, отмтеив что она заслужила свой успех: «Позитив и хорошая энергетика - должны быть в категории лучших кадров!», «Прекрасная Виктория - прекрасные кадры!!!», «Да, кто бы сомневался! Вика, зачёт! Глаз не отвести! Настоящая русская красавица... порода, стиль, стать...».

Впрочем, для Виктории попаданию в категорию лучших не единственная радость. Сейчас у Бони роман с французским миллионером Пьером Андюраном. На днях Виктория даже решила немного рассказать о новых отношениях:

 

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

«Я могу сказать, что я никогда не вступаю в отношения, если я не отношусь к человеку серьезно. И, если человек не относится ко мне серьезно, отношений уже априори быть не может. <...>. Вот знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом», - цитирует девушку Super.ru.

Ранее мы писали:

Боня подружилась с самым красивым преступником. Виктория не теряет времени в Каннах.

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

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2 Не нравится 2 Нравится 22.05.2018 Теги: виктория боня

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Согласны, что образы Виктории действительно самые-самые? 2  

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