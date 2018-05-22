Снимки Бони в Каннах признаны самыми красивыми

Виктория Боня на протяжении нескольких лет исправно посещает Каннский кинофестиваль и дефилирует по красной дорожке. В прошлом наряды девушки не раз жестко критиковали, но теперь совсем другое дело.

Сегодня Виктория с гордостью сообщила в Insta: «Две моих фотографии в этом году попали в категорию "Лучшие кадры Каннского кинофестиваля"! Это невероятно приятно!».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 21 Май 2018 в 6:19 PDT

Поклонники поспешили поздравить девушку, отмтеив что она заслужила свой успех: «Позитив и хорошая энергетика - должны быть в категории лучших кадров!», «Прекрасная Виктория - прекрасные кадры!!!», «Да, кто бы сомневался! Вика, зачёт! Глаз не отвести! Настоящая русская красавица... порода, стиль, стать...».

Впрочем, для Виктории попаданию в категорию лучших не единственная радость. Сейчас у Бони роман с французским миллионером Пьером Андюраном. На днях Виктория даже решила немного рассказать о новых отношениях:

❤️ Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 18 Май 2018 в 12:06 PDT

«Я могу сказать, что я никогда не вступаю в отношения, если я не отношусь к человеку серьезно. И, если человек не относится ко мне серьезно, отношений уже априори быть не может. <...>. Вот знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом», - цитирует девушку Super.ru.

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