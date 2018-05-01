Шпагат на крыше: Волочкова покоряет новые высоты
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Анастасия Волочкова остается верной себе. Несмотря на довольно жесткую критику, звезда регулярно постит снимки на которых запечетлена в шпагате. Но надо отдать должное Анастасии - места для шпагата она выбирает достаточно оригинальные.
На днях Волочкова отправилась в Анталью и накануне опубликовала в Insta снимок на котором запечатлена в растяжке на крыше. «А мне с высоты точно известно, где лучше отдыхать!!!», - написала балерина.
Подписчики не скупились на компименты и язвительные выпады: «Майские у Волочковой удались... Ну насмешила, бесплатный цирк да и только», «Лучшая анти-реклама гостиницы, шпагат больной бабы на крыше!», «Как вы не поймете, Волочкова специально фотографирует свой шпагат в разных местах и ракурсах, чтобы провоцировать вас. Как только вы перестанете рецензировать ее шпагаты, то и она сразу перестанет их размещать».
Несколькими днями ранее Анастасия раззадорила хейтеров заявлением о том, что упорно трудится и заслужила шикарный отдых. «Так здорово, когда есть возможность после большой физической и эмоциональной нагрузки позволить себе отдохнуть так, как хочется! Немногие могут себе это позволить... Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только злорадствовать. Так они и захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых».
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