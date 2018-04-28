Брэд Питт снимет фильм о сексуальных преступлениях Вайнштейна

Брэд Питт (Brad Pitt) уже отходит от громкого расставания с Анджелиной Джоли. Актер стал встречаться с девушкой, а также недавно порадовал поклонников новым необычным проектом. Питт спродюсирует фильм о двух журналистках, раскрывших сексуальные проступки Харви Вайнштейна.

Согласно E!News, компания Питта «План Б» и Annapurna Pictures выкупили права на историю Джоди Кантор и Меган Твохи, которые недавно получили Пулитцеровскую премию за расследование дела Вайнштейна для New York Times.

Фильм, как говорится в заявлении Annapurna Pictures, «расскажет историю женщин, об их поисках и расследовании и не будет сконцентрирован на одном человеке или группе лиц, ответственных за сексуальные домогательства».

Кантор и Твохи рассказали о десятилетиях неподобающего поведения и сексуальных домогательств со стороны Вайнштейна, который стоял за многими успешными фильмами. Расследование помогло женщинам открыто выступить с обвинениями в сторону Вайнштейна, который не только принуждал к поцелуям, но насиловал женщин. Среди обвиняющих – актрисы Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн и бывшая жена Питта Анджелина Джоли.

Вайнштейн отвергает все обвинения. Питт ранее имел конфликт с Харви, когда тот приставал к Гвинет Пэлтроу во время съемок фильма «Эмма». На тот момент Гвинет было 22 года. Согласно источнику издания People, Питт тогда угрожал Харви и толкнул его в грудь, предупреждая, чтобы тот не прикасался к Пэлтроу.

Источник фото: Globallookpress.com