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Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг ждут малыша


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Рэйчел Вайс (Rachel Weisz) и ее муж Дэниел Крэйг (Daniel Craig) готовятся приветствовать «маленького человека». У пары скоро появится первый совместный ребенок. Актриса рассказала об этом в интервью New York Times, во время обсуждения ее нового фильма «Неповиновение».

«Мы ждем появления нового маленького человечка, - сказала она. - Мы с Дэниелом так счастливы, не можем дождаться встречи с ним или ней. Для нас все такая тайна».

Рэйчел и Дэниел поженились в 2011 году после шести месяцев свиданий. Пара стала встречаться после совместного участия в работе над триллером «Дом мечты». Во время съемок актриса рассталась со своим давним бойфрендом, режиссером Дарреном Аронофски, а Крэйг разорвал помолвку с продюсером Сацуки Митчелл. У обоих есть дети от прежних отношений. У Вайс есть 11-летний сын Генри от Даррена Аронофски, а у Крэйга - 25-летняя дочь Элла от Фионы Лаудон.

Рэйчел также рассказала журналу, что она очень счастлива в браке. Она пошутила и о том, что они стараются держать в секрете свою жизнь. «Мы просто не умеем рассказывать о себе», - сказала она.

Ранее в этом году Вайс говорила изданию Evening Standard, что никогда не думала о замужестве, пока не встретила Дэниела. «У меня не было таких амбиций, - признавалась она. - Я была настроена против. Мне никогда не нравились романтические комедии, а брак казался чем-то из их мира. А потом это просто случилось, в какой-то счастливый момент».

Источник фото: Instagram



0 Не нравится 0 Нравится 20.04.2018 Теги: Рэйчел Вайс Дэниел Крэйг

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