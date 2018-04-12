Пугачева поддержит Козловского

Актер Данила Козловский недавно пожаловался на то что работы недооценивают. Артист представляет свой новый фильм «Тренер», однако первый трейлер картины российским зрителям не понравился. Но Даниле пока не стоит сильно расстраиваться.

Сегодня в киноцентре «Октябрь» лента «Тренер» будет представлена звездной публике. Как сообщается, сред зрителей ожидаются Филипп Киркоров, Никита Михалков, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и сама Примадонна.

По данным издания Dni.ru, Алла Борисова предпочитает «примкнуть к кругу тех, кто поддерживает Козловского», несмотря на довольно резкие высказывания артиста в адрес российской публики.

Напомним, ранее Козловский жаловался: «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. В России сплошная ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься».

«Половина состава, который снимался в фильме, профессиональные футболисты, игравшие в Высшей лиге. Это Влад Хатажёнков, Алан Гатагов, Дима Сычёв, Дмитрий Смирнов. Другая половина — актёры, которые хорошо играют в любителях. Слово остаётся за зрителем. От себя просто скажу: так футбол в мире никто не снимал. И не думаю, что скоро снимут», - также заявил артист, выступивший в роли режиссера и продюсера ленты.

Музыкант Юрий Лоза на жалобы Козловского заметил: «А злобный или не злобный человек, который в Лас-Вегасе расстрелял из окошка 57 человек? А те ребята, которые совершают взрывы в Европе? Злобные? Ну а что же он ерунду-то болтает? Почему только россияне злобные? А что, латыши, эстонцы не такие?».

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