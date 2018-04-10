Валерия рассказала о браке с Шульгиным

Валерия, ставшая гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, рассказала телезрителям, как ей непросто пришлось в браке с композитором Александром Шульгиным. Также певица объяснила, почему их союз распался.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 11 Мар 2018 в 1:05 PDT

Певица поведала, что Шульгин сначала ей совершенно не понравился. Однако они сблизились, узнав друг друга поближе в процессе совместной работы в музыкальной студии.

Валерия призналась, что Шульгин создал ее сценический образ, написал для нее первые успешные песни. Однако жить с композитором оказалось непросто. У мужчины был сложный характер, однако Валерия надеялась изменить возлюбленного, пишет StarHit.

Певица подарила Александру трех детей, но Шульгин был домашним тираном: угрожал, оскорблял и даже поднимал руку, когда Валерия была в положении. Он также не жалел детей. И спустя 10 лет совместной жизни Валерия решилась на развод.

«Может быть, работа меня вырвала, у меня за один месяц было 32 концерта. Я была такая уставшая. Позвонила ему, а он опять начал придираться. Я предложила: "Саша, давай ты поживешь в другом месте". Он уехал, навещал детей только в мое отсутствие», - поведала звезда, отметив, что после развода композитор совсем перестал общаться с родными детьми.