Валерия рассказала о браке с Шульгиным
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Валерия, ставшая гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, рассказала телезрителям, как ей непросто пришлось в браке с композитором Александром Шульгиным. Также певица объяснила, почему их союз распался.
Певица поведала, что Шульгин сначала ей совершенно не понравился. Однако они сблизились, узнав друг друга поближе в процессе совместной работы в музыкальной студии.
Валерия призналась, что Шульгин создал ее сценический образ, написал для нее первые успешные песни. Однако жить с композитором оказалось непросто. У мужчины был сложный характер, однако Валерия надеялась изменить возлюбленного, пишет StarHit.
Певица подарила Александру трех детей, но Шульгин был домашним тираном: угрожал, оскорблял и даже поднимал руку, когда Валерия была в положении. Он также не жалел детей. И спустя 10 лет совместной жизни Валерия решилась на развод.
«Может быть, работа меня вырвала, у меня за один месяц было 32 концерта. Я была такая уставшая. Позвонила ему, а он опять начал придираться. Я предложила: "Саша, давай ты поживешь в другом месте". Он уехал, навещал детей только в мое отсутствие», - поведала звезда, отметив, что после развода композитор совсем перестал общаться с родными детьми.
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